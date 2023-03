Société Générale, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 24 mars 2023

Société Générale (- 7,61% à 19,59 euros)

Plus forte baisse du CAC 40, Société Générale recule fortement, talonnée par BNP Paribas et Crédit Agricole . Parmi les banques européennes, Deutsche Bank enregistre la plus forte baisse. Ce fléchissement intervient dans le sillage de la forte hausse du coût d'assurance contre son risque de défaillance, signe de l'inquiétude des investisseurs à son sujet.