Société Générale : présente une série de nominations

La Société Générale annonce une série de nominations au sein de la direction Corporate Finance et Grandes Relations de SG Réseau France.



Nasrine Hassan est nommée directrice du Corporate Finance et des Grandes Relations, Audrey Franc, banquier conseil French Tech, Charles-Emmanuel Pascal, directeur des Financements structurés, Sandrine Adam, directrice adjointe des Financements structurés, Anne Penet-Grobon, directrice du Capital investissement et Marc Diamant est nommé directeur adjoint du Capital investissement.



Enfin, Marc Dunoyer est nommé directeur des Fusions & acquisitions, Stéphane Peterlini directeur adjoint des Fusions & acquisitions et Pascal Mathieu, gérant de Gilbert Dupont.





