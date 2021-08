Société Générale publie un solide bénéfice au T2 et prévoit un PNB en hausse en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a annoncé mardi anticiper une hausse de son produit net bancaire (PNB) cette année et a confirmé le lancement d'un programme de rachat d'actions après avoir enregistré des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre.

"Dans un environnement encore incertain mais avec une perspective économique en amélioration", la banque vise en 2021 une croissance des revenus de l'ensemble de ses métiers, y compris la banque de détail en France, a-t-elle indiqué.

Elle a par ailleurs revu en baisse le coût du risque, désormais attendu entre 20 et 25 points de base (pb) sur l'ensemble de l'exercice, contre une précédente estimation de 30 à 35 points de base.

Après avoir bondi en 2020, les provisions passées par Société Générale pour absorber les éventuelles défaillances de ses clients ont fortement décrû depuis le début de l'année. Au deuxième trimestre, le coût du risque commercial s'est établi à 142 millions d'euros, contre 1,28 milliard d'euros un an plus tôt. Rapporté aux encours, cet agrégat s'est établi à 11 points de base, contre 97 points de base un an plus tôt.

Société Générale a par ailleurs bénéficié au cours des derniers mois de la reprise économique mondiale, alimentée par la levée des restrictions sanitaires.

Au cours du trimestre clos fin juin, la banque de la Défense a dégagé un bénéfice net de 1,44 milliard d'euros, contre une perte de 1,26 milliard d'euros un an plus tôt. Le résultat net sous-jacent s'est inscrit à 1,35 milliard d'euros, contre 8 millions d'euros un an plus tôt.

Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a atteint 6,26 milliards d'euros, en hausse de 18,2% en données publiées et de 20,5% à taux de change et périmètre constants.

Les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net trimestriel de 823 millions d'euros et un PNB de 5,81 milliards d'euros, selon le consensus FactSet.

Rebond de la banque de détail

Dans la banque de détail en France, qui avait connu un début d'année poussif, les revenus ont progressé de 8% à 1,89 milliard d'euros au deuxième trimestre, grâce au redressement de la marge nette d'intérêt et des commissions.

La banque de détail à l'international a elle aussi enregistré un rebond de son activité, de 7,9% sur un an à taux de change et périmètre constants.

La banque de financement et d'investissement s'est montrée moins dynamique qu'au premier trimestre, avec une croissance de 27,7% à périmètre et taux de change constants après une hausse de 60% au premier trimestre. La hausse des marchés d'actions a soutenu les activités et produits associés, tandis que les activités de taux, crédit et change ont vu leurs revenus baisser par rapport au deuxième trimestre 2020.

Amélioration du coefficient d'exploitation

Au bilan, le ratio de fonds propres CET1 s'est établi à 13,4% à la fin juin, contre 13,5% à la fin mars. Il réflète une "forte génération organique de capital sur le premier semestre 2021", a précisé Société Générale.

Autre mesure très suivie des analystes, le coefficient d'exploitation sous-jacent s'est amélioré de 8 points, à 67% contre 75% un an plus tôt.

"Le résultat du premier semestre de l'année 2021 est le meilleur depuis cinq ans, illustrant la force du business model et la capacité de rebond du groupe", a commenté Frédéric Oudéa, le directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

"Ces résultats sont le fruit du travail de fond engagé depuis plusieurs années pour renforcer la qualité intrinsèque des fonds de commerce, améliorer l'efficacité opérationnelle du groupe et préserver une excellente robustesse du portefeuille de crédit et de la gestion des risques", a-t-il ajouté.

Société générale a précisé avoir provisionné un dividende de 1,2 euro au titre du premier semestre écoulé, en ligne avec son objectif d'un taux de distribution de 50% du résultat net part du groupe sous-jacent. Ce dividende doit encore être soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2022.

La banque a par ailleurs confirmé le lancement au quatrième trimestre 2021 d'un programme de rachat d'actions d'environ 470 millions d'euros, équivalent au montant du dividende en numéraire déjà versé au titre de l'année 2020, soit 0,55 euro par action.

-François Schott, Agefi-Dow Jones ; +331 41 27 47 92 ; fschott@agefi.fr ed : VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SOCIETE GENERALE:

https://www.societegenerale.com/fr/mesurer-notre-performance/donnees-et-publications/resultats-financiers

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2021 00:49 ET (04:49 GMT)