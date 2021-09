Société Générale : recrute un conseiller au cabinet de la Présidence

Société Générale a annoncé la nomination de Nathanaël Mason-Schuler en tant que Director, Marchés de Capitaux Actions et Equity-Linked, au sein de la division Marchés de Capitaux Actions (ECM) de Société Générale. Basé à Paris, il est rattaché à Luis Vaz-Pinto, Responsable Mondial Marchés de Capitaux Actions.



Dans ce rôle, Nathanaël Mason-Schuler continuera à développer et à renforcer les franchises Equity et Equity-Linked, reconnue pour la qualité de son équipe et de son service auprès des clients.



Diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) et de Sciences Po, il était auparavant conseiller au cabinet de la Présidence de la République française et au cabinet du Premier Ministre. Il apporte avec lui une expérience significative et reconnue en tant que haut fonctionnaire au ministère des Finances, à la direction générale du Trésor, et à l'inspection des finances.