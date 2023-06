Société Générale recrute un directeur de la stratégie chez Citigroup

PARIS (Reuters) - Société Générale a annoncé lundi la nomination de Vincent Mischler au poste de directeur de la stratégie du groupe.

Vincent Mischler arrive en provenance de Citigroup, où ce banquier d'affaires était depuis 2012 responsable de la couverture de grands comptes européens ainsi que des gouvernements dans le cadre de leurs participations bancaires, précise la banque française.

Cet ancien de Lehman Brothers et de Rothschild sera rattaché au directeur général Slawomir Krupa et sera membre du comité de direction, avec notamment pour mission "la bonne exécution de la nouvelle feuille de route stratégique et financière qui sera présentée à Londres le 18 septembre prochain", dit Société Générale.

Il prendra ses fonctions le 24 août.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)