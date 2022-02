Société Générale : renouvellement d'administrateurs

Le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, a arrêté les propositions de renouvellement d'administrateurs en vue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 17 mai 2022.



Le Conseil d'administration proposera aux actionnaires de renouveler pour une durée de quatre ans, lors de l'Assemblée Générale du 17 mai 2022, les mandats d'administrateurs de Messieurs Lorenzo Bini Smaghi et Jérôme Contamine et de Madame Diane Côté.



' Si l'Assemblée Générale approuve ces propositions, le Conseil d'administration restera composé de 42% de femmes, de plus de 90% d'administrateurs indépendants et de 50% d'administrateurs de nationalité étrangère, si l'on exclut des calculs les trois administrateurs représentant les salariés ' indique le groupe.



