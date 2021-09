Société Générale : serait intéressée par ING France

La Société Générale, via sa banque en ligne Boursorama, serait sur le point de remettre une "offre indicative" pour la reprise d'ING France, apprend-on ce matin dans Les Echos. "Le rachat d'ING et de son portefeuille clients, estimé autour d'un million de personnes, représente une opportunité de croissance très intéressante pour le groupe", écrit le quotidien. Boursorama pourrait ainsi atteindre son objectif de 4 millions de clients avec un an d'avance (en 2022), affirme même une source anonyme proche du dossier.



Toujours selon Les Echos, BNP Paribas, Crédit Mutuel, BPCE ou encore La Banque Postale n'auraient pas souhaité formuler d'offre.



ING France, une banque exclusivement en ligne, emploi environ 700 salariés dans l'Hexagone.