SUCCÈS DU PLAN MONDIAL D’ACTIONNARIAT SALARIÉ 2023

Communiqué de presse

Paris, le 24 juillet 2023

Société Générale annonce le succès de l’augmentation de capital réservée aux salariés et retraités du Groupe.

L’augmentation de capital réservée aux salariés et retraités du Groupe dans le cadre du Plan Mondial d’Actionnariat Salarié vient de s’achever.

Près de 50 000 salariés et retraités du Groupe dans 40 pays ont souscrit à cette opération.

Cette augmentation de capital s’élève à un montant total de 221,2 millions d’euros et a donné lieu à l’émission de 12 548 674 nouvelles actions.

À la suite du constat ce jour de la réalisation de l’augmentation de capital, le capital social de Société Générale est porté à 1 025 947 048,75 euros, divisé en 820 757 639 actions de 1,25 euro de nominal.

L’opération aura un impact d’environ +6 points de base sur le ratio CET1 du Groupe au troisième trimestre 2023.

Les informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions seront en conséquence mises à jour et disponibles sur le site internet de Société Générale dans la rubrique « Déclaration mensuelle du nombre total de droit de vote et d’actions ».

L’actionnariat salarié est un dispositif collectif d’engagement régulièrement mis en œuvre au sein de Société Générale dans une volonté d’associer activement et durablement les salariés au développement de l’entreprise et au partage de la valeur. Le plan mondial d'actionnariat salarié 2023 était le 30ème proposé par le Groupe.

