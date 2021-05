Société générale : Rebond plus net qu'attendu des résultats au T1

PARIS, 6 mai (Reuters) - Société générale a publié jeudi des résultats trimestriels en net rebond et meilleurs qu'attendu grâce à la croissance de ses revenus, notamment dans les activités de marchés, à la maîtrise des charges et à la diminution du coût du risque.

La banque française a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net part du groupe de 814 millions d'euros, à comparer à une perte de 326 millions sur la période correspondante de l'an dernier.

Son bénéfice net par action (BNPA) ressort à 0,79 euro et son produit net bancaire (PNB) a progressé de 20,8% sur un an à 6,245 milliards d'euros. Les analystes financiers tablaient en moyenne sur un PNB de 5,91 milliards et un BNPA de 0,23 euro selon le consensus Refinitiv.

Le coût du risque, dont l'envolée à 820 millions d'euros liée à la crise du coronavirus avait fait basculer les comptes dans le rouge au premier trimestre l'an dernier, est revenu à 276 millions sur janvier-mars.

Il devrait représenter de 30 à 35 points de base de l'encours global sur l'ensemble de cette année, précise le groupe, contre 64 points en 2020.

(Marc Angrand et Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)