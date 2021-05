Société générale : vise un rééquilibrage progressif de ses activités dans la BFI

PARIS (Reuters) - Société générale a présenté lundi une feuille de route visant notamment à améliorer la rentabilité et réduire les coûts de ses activités de banque de financement et d'investissement (BFI) à moyen terme.

La banque de grande clientèle et de solutions investisseurs, hors métiers de gestion d'actifs et banque privée, cible une base de coût comprise entre 5,5 milliards et 5,7 milliards d'euros en 2023, lit-on dans un communiqué.

Sur la base de cette feuille de route, le groupe vise une rentabilité sur capital normatif (RONE) de ses activités de banque de grande clientèle et de solutions investisseurs supérieure à 10% d'ici à 2023, selon le communiqué.

Sous pression afin d'améliorer la rentabilité de la banque, son directeur général, Frédéric Oudéa, a accéléré une réorganisation de ses activités entamée en 2018.

La banque de grande clientèle et de solutions Investisseurs entend poursuivre une "croissance disciplinée et rentable", lit-on dans le communiqué.

La poursuite de cet objectif "s'accompagnera d'un rééquilibrage progressif et cohérent du poids des métiers, notamment entre les activités de marché et les activités de financement et de conseil", poursuit le texte.

La banque dit viser une croissance des revenus des métiers de financement et conseil d'environ 3% par an en moyenne de 2020 à 2023 et une normalisation des revenus des activités de marché et services aux investisseurs à environ 5 milliards d'euros en 2023.

Le groupe se dit "résolu à maintenir une gestion stricte des risques tant de marché que de crédit avec, en particulier, un appétit pour le risque de marché abaissé, le maintien d'une gestion conservatrice du risque de contrepartie et le souci de maintenir, dans l'ensemble de ses activités, une saine diversification de toutes les catégories de risque."

La banque, qui s'est déjà retirée du marché des matières premières, a engagé des négociations exclusives avec Amundi en vue de lui céder sa filiale de gestion d'actifs Lyxor.

Elle va parallèlement fusionner ses deux principaux réseaux de banque de détail, avec à la clé la fermeture de 600 agences d'ici 2025 pour économiser 450 millions d'euros par an.

Société générale a publié jeudi des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu grâce notamment à la croissance soutenue des revenus de ses activités de marché, à la maîtrise de ses charges et à la diminution du coût du risque.

La troisième banque française cotée a réalisé au premier trimestre un bénéfice net part du groupe de 814 millions d'euros, à comparer à une perte de 326 millions sur la période correspondante de l'an dernier.

(Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)