Sogenial Immobilier acquiert un immeuble de bureaux à Clermont-Ferrand, loué à la Société Générale

La SCPI Cœur de Régions, gérée par Sogenial Immobilier, fait l’acquisition d’un immeuble de bureaux de 883,70 m2, situé à Clermont-Ferrand au cœur du parc technologique de La Pardieu.Connecté au centre-ville par une desserte routière et ferroviaire optimale, le parc technologique de La Pardieu jouit d’une excellente réputation le présentant comme la principale zone tertiaire et commerciale de Clermont-Ferrand.



La zone concentre 400 entreprises représentant près de 9.000 employés. L'immeuble se développe sur 2 niveaux (R+1 et R+2) et bénéficie d'une offre de 32 places de stationnement. Cet actif est loué en totalité à la Société Générale, locataire de premier rang.