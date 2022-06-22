Societe Immobiliere et de participations : SIMPAR - information post AGO du 21/06/2022

تامهاسمللو ةيراقعلا ةكرشلا
ارانيد 5.500.000 اهلام سأر مسلإا ةيفخ ةكرش
سنوت ـ ليف لاوتيم ـ ةدومصم جهن 14 : يعامتجلإا رقملا
0002058 D ددع ديحولا فرعملا
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ةـيداـعـلا ةماـعلا ةسلجلا رـضحم
2022 ناوج 21 ءاثلاثلا موي
اءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع
ةعاسلا ىلع نيفلأ و نورشعو نانثإ ةنس ةنس نم ناوج رهش نم نيرشعلاو و دحاولل قفاوملا ءاثلاثلا موي تدقعنا -1053- يسيئرلا عراشلا - ةسسؤملا رادب تامهاسمللو ةيراقعلا ةكرشلل ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا،احابص ةرشاعلا ةيروهمجلل يمسرلا دئارلاب رشن نلاعإ قيرط نع ةرادلإا سلجم نم ةوعدب كلذو "سنوت - ةريحبلا فافض 100 ددع تاسسؤملل ينطولا لجسلل ةيسيئرلا ةديرجلا و 2022 يام 24خيراتب رداصلا 2022-60ددعةيسنوتلا
.2022 يام 19 خيراتب
.ةكرشلل يعامتجلإا رقملاب عدوتس يتلاو مهئلاكو وأ نورضاحلا نومهاسملا اهيلع عّقو روضح ةقرو دادعإ متّ دقو
.اهبتكم ةماعلا ةسلجلا تنوكّ مث
يماس نادّيسلا مهسلأل نيققدمك نََّيعو ةرادلإا سلجم سيئر هفصوب ةماعلا ةسلجلا رديوق جاحلاب بيبحلا ديسلا سأرت لابق ناذللا "ةيلاملا قارولأل تارامثتسلإا ةكرش" لثمم يلافرق يماس ديسلاو "يحلافلا ينطولا كنبلا" لثمم ينوعلا
.كلذ
ماع ريدم يشاوشلا نايفس دمحم ديسلا مهسلأل نيققدملا لبق نمو اهسيئر نم حارتقإبو ةماعلا ةسلجلا تَ نَّيع امك
.ةسلجلل ابتاك ةكرشلا اتوص 987 719 ةلمج نم اتوص 749 104 نوكلتمي ةباينلاب وأ ةلاصأ نيمهاسملا نأ روضحلا ةقرو نم نيبت دقو ينوناقلا باصنلا رفوت بابسلأا هذهلو ةكرشلا لام سأرل ةنوكملاّ تاوصلأا عومجم نم %75,8 لداعي ام يأ
.لوعفملا ةيراس نوكت تارارق ذاختإو اهلامعأ لودج يف رظنلا ةيداعلا ةماعلا ةسلجلل نكميو
-
ةيلاتلا قئاثولا نيمهاسملا ةمذ ىلع ةسلجلا سيئر عضو مث
.ةكرشلل يسيسأتلا دقعلا نم ةخسن(1
.روضحلا ةقرو (2
.نيلثمملا نيمهاسملا ضيوافت (3
.2021 ربمسيد 31 خيراتب ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلا (4
.2021 ةيلاملا ةنسلا نع ةرادلإا سلجم ريرقت (5
.2021 ةيلاملا ةنسلا نع تاباسحلا يبقارمل صاخلا ريرقتلاو ماعلا ريرقتلا (6
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.2021 ربمسيد 31 ةياغل ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلا (7
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ََّ ُ
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.2021ةيلاملا ةنسلا نع ةكرشلا عمجم طاشن نع ةرادلإا سلجم ريرقت(8
|
.2021ةيلاملا ةنسلا نع ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلا نع تاباسحلا يبقارم ريرقت(9
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ّ
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: وهو ةسلجلا لامعأ لودجب نيرضاحلا سيئرلا ركذ مث
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ةكرشلا عمجت طاشنبو ،ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاو ةكرشلا طاشنب ةقلعتملا ةرادلإا
|
سلجم
|
ريراقت ةولات
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)1
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ّ
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.2021/12/31 خيراتب ةموتخملا ةيلاملا ةنسلل ،ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلاو
|
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ّ
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ةنسلل ،ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلابو ةكرشلل ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاب ةقلعتملا تاباسحلا
|
يبقارم
|
ريراقت ةولات
|
)2
|
ّ
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امو 200 لصفلاب اهيلإ راشملا تايقافتلإاب قلعتملا صاخلا ريرقتلاو ،.2021/12/31 يف ةموتخملا ةيلاملا
|
|
.ةيراجتلا تاكرشلا ةلجم نم 475و هيلي
|
|
ءاربإو 2021 ةيلاملا ةنسلل ةعمجملاو ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلا ىلعو ةرادلإا سلجم ريراقت ىلع ةقداصملا
|
)3
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ّ
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.ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةمذ
.2021 ةيبساحملا ةنسلا جئاتن صيصخت )4
.2021 ةيلاملا ةنسلل قيقدتلل ةمئادلا ةنجللاو ةرادلإا سلجم ءاضعلأ روضحلا تآفاكم غلبم ديدحت )5
.ةرادلإا سلجمب ءاضعأ ةثلاث ةباين ديدجت )6
.ةرادلإا سلجمب نيمهاسملا راغصل لاثمم نييعت ىلع ةقداصملا )7
.تاباسح بقارم نييعت )8 نوناق نم 19 لصفلل اقبط ةكرشلا لام سأرل ةنوكملا مهسلأا نم ددع ءارش يف ةرادلإا سلجمل صيخرتلا )9
.نلاعلإا و ليجستلا تاءارجإ لامكتسإ ةيحلاص.1994/117
تامهاسمللو ةيراقعلا ةكرشلل ماعلا ريدملا يشاوشلا نايفس دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ةماعلا ةسلجلا سيئر لاحأ مثّ يبقارم ىلت كلذ دعبو ،2021 ةنسل ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاو ةكرشلا طاشنب قلعتملا ةرادلإا سلجم ريرقت ميدقتل
.2021 ةنسل صاخلا ريرقتلاو 2021 ةنس فرصت نع ماعلا ريرقتلا تاباسحلا ةيلاملا مئاوقلاو فرصتلا ريرقت تامهاسمللو ةيراقعلا ةكرشلل ماعلا ريدملا يشاوشلا نايفس دمحم ديسلا مدق مثّ ةنسل تاكرشلا عمجمبَ قلعتملا ريرقتلا تاباسحلا يبقارم ىلت كلذ دعبو ،2021 ةنسل تاكرشلا عمجمبَ ةصاخلا
.2021 تاباسحلا يبقارمو ةماعلا ةرادلإاو ةرادلإا سلجم ءاضعأ ناّ و حوتفم شاقنلا نأ ةماعلا ةسلجلا سيئر نلعأ مث
.تاحيضوتلا لك مهئاطعلإ نيمهاسملا ةمذّ ىلع ةكرشلا تاراطإو : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو تيوصتلل ترارقلا ةلمج ةسلجلا سيئر عضو شاقنلاو ءارلآا لدابت دعبو
:لولأا رارــقلا :ةولات ىلإ اهعامتسإ دعب ةيلاملا مئاوقلاو ةكرشلا عمجتّ طاشنبو ،ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاو ةكرشلا طاشنب ،ةقلعتملا ةرادلإا سلجم ريراقت -
.2021 ةيلاملا ةنسلل ،ةعمجملاّ
ةموتخملا ةيلاملا ةنسلل ةعمجملاّ ةيلاملا مئاوقلابو ةكرشلل ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاب ةقلعتملا تاباسحلا يبقارم ريراقتو -
.2021 ربمسيد 31 يف
ةرادلإا سلجم ريراقت ىلع قداصتو تاباسحلا يبقارم ريراقت يف ءاج ام ىلع اهعلاطإ ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا لجستّ
.اهيلع اهضرع عقو امك 2021 ربمسيد 31 يف ةموتخملا ةيلاملا ةنسلل ةعمجملاوّ ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلا ىلعو
عامجلإاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت
:يناثلا رارــقلا نم475 لصفلاو ةيلاوملا لوصفلاو200 لصفلا ماكحلأ اقبط مّدُق يذلا تاباسحلا يبقارمل صاخلا ريرقتلل اهعامتسإ دعب
.هب ةجردملا تايقافتلإاو ريرقتلا اذـه ىوتحم ىلع ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا تقداص ةيراجتلا تاكرشلا ةلجم
عامجلإاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت
:ثلاثلا رارــقلا 2.814.016,393 غلبمب ةراسخ تلجس يتلا ،2021 ةيبساحملا ةنسلل جتانلا جامدإ ةـيداعلا ةماعلا ةسلجلا تررق
.2021 ةنسل ةلجؤملا جئاتنلا نمض رانيد
عامجلإابرارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت
:عبارلا رارــقلا
.2021 ةيلاملا ةنسلا ةليط مهفرصت صوصخب ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا تررق
رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت عامجلإاب
:سماخلا رارــقلا ةنس ناونعب ةعزوملا قيقدتلل ةمئادلا ةنجللاو ةرادلإا سلجمل روضحلا حنم غلبم ديدحت ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا تررق
|
: يلي امك
|
2021
|
.ماخ)د 99.000 ( ارانيد فلأ نوعست و ةعست : ةرادلإا سلجمل روـــــــــــضحلا ةــــــــــــحنم
|
-
.ماخ )د 15.000( ارانيد فلأ ةرشع ةسمخ : قيقدتلل ةمئادلا ةنجللاءاضعأ ةحنم -
رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت عامجلإاب
:سداسلا رارــقلا :ماهم ديدجت ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا تررق ،ةكرشلل يسيسأتلا دقعلا نم 18 لصفلا تايضتقمل اقبط
|
ةئيهتللو ةيراقعلا ةكرشلا
|
-
|
نامثع نب لضاف ديسلا
|
-
|
يتعبلا روـــــــــــصنم ديسلا
|
-
ةنسلا تاباسح يف رظنتس يتلا ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا داقعنإب يهتنت تاونس ثلاث ةدمل كلذ و ةرادلإا سلجم ءاضعأ
.2024 ةيبساحملا
ةيبلغلأاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت
:عباسلا رارــقلا نييعت ىلع ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا قداصت 2022 ناوج 21 خيراتب ةدقعنملا ةصاخلا ةماعلا ةسلجلا تلاوادمل اعبت ةماعلا ةسلجلا داقعنإب يهتنت تاونس ثلاث ةدمل كلذ و نيمهاسملا راغصل لاثمم ةرادإ سلجم وضع قمدّ يداهلا دّيسلا
.2024 ةيبساحملا ةنسلا تاباسح يف رظنتس يتلا ةيداعلا
عامجلإاب رارـقلا اذـه ىلع ةـقداــــــصملا تمت
:نماثلا رارــقلا ريمس لبق نم ةلثمم CLS نييعت ةماعلا ةسلجلا تررق ،ةكرشلل يسيسأتلا دقعلا نم20 لصفلا تايضتقمل اقبط
.2024-2023-2022 تاونسلا نع تاباسحلل ابقارم يديبعل
عامجلإاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت
:عساتلا رارــقلا نم عباسلا لصفلاب هحيقنت مت امك1994 ربمفون 14 يف خرؤملا117 ددع نوناقلا نم19 لصفلا تايضتقمل اقبط ةكرشلا موقتل اهتقفاوم ،ةنس ةدمل ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا ددجت،1999 توأ17 يف خرؤملا1999 ةنسل92 ددع نوناقلا لك راطلإا اذه يف يطعتو ةصروبلاب اهرعس ليدعت فدهب اهمهسأ نم طسق عيبو ءارشب تامهاسمللو ةيراقعلا
.ءارشلا لاجآو مهسلأل ىصقلأا ددعلاو عيبلاو ءارشلل ىندلأا نمثلا ديدحتل ةرادلإا سلجمل تايحولصلا
عامجلإاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت
:رشاعلا رارــقلا رملأا ىضتقإ املك رشنو عاديإ لكب مايقلل ةكرشلل ينوناقلا لثمملا ىلإ تايحولصلا لك ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا لوخت
.كلذ
عامجلإاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت
.اءاسم فصنلا و ةعبارلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تعفر لامعلأا لودج ءاهتنإبو
|
ةــسلجلا بتاـك
|
مـــهسلأا يـــققدم
|
ســــيئرلا
لوبق ىلع ةقفاوملا
تاباسحلا بقارم ماهم
يديبعل ريمس ديسلا CLS ةكرش لثمم
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS
|
TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES (après affectation)
|
|
|
|
|
|
|
|
(en DT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Capital
|
|
Réserve
|
Réserve
|
Réserve pour
|
Réserve
|
|
|
|
Total
|
|
|
social
|
|
légale
|
extraordinaire
|
fonds social
|
Autres
|
|
|
|
|
|
Primes
|
soumise à un
|
resultat de
|
resultat
|
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|
|
|
|
compléments
|
|
|
|
|
d'émission
|
|
|
|
régime fiscal
|
l'execice
|
reporté
|
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|
|
|
d'apport
|
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|
particulier
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soldes au 31 décembre 2021 avant affectaion
|
5 500 000
|
3 000 000
|
550 000
|
28 431 642
|
835 819
|
-
|
41 071
|
-2 814 016
|
-3 595 037
|
31 949 479
|
Répartition du bénéfice 2021 :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Réserves
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
Dividendes
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses fonds social
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
Perte de l'exercice 2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2 814 016
|
-2 814 016
|
-
|
Soldes au au 31 décembre 2021 après affectaion
|
5 500 000
|
3 000 000
|
550 000
|
28 431 642
|
835 819
|
0
|
41 071
|
0
|
-6 409 053
|
31 949 479
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS
|
|
|
|
|
|
1
|
BILAN - ACTIFS
|
(après affectation)
|
|
|
|
|
|
|
|
(Montants exprimés en dinars)
|
Notes 31 décembre 2021
|
31 décembre 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIFS NON COURANTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actifs immobilisés
|
Immobilisations incorporelles
|
3
|
36 219
|
33 159
|
|
Moins : amortissements
|
|
-32742
|
|
-32 238
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 477
|
|
921
|
|
Immobilisations corporelles
|
3
|
3 600 226
|
3 557 539
|
|
Moins : amortissements
|
|
-1 925 900
|
-1 894 363
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 674 326
|
1 663 176
|
|
Immobilisations financières
|
4
|
16 076 225
|
16 140 139
|
|
Moins : provisions
|
|
-3 203 241
|
-2 915 544
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 872 984
|
13 224 595
|
|
Total des actifs immobilisés
|
|
14 550 787
|
14 888 692
|
|
Autres actifs non courants
|
|
-
|
-
|
|
Total des actifs non courants
|
|
14 550 787
|
14 888 692
|
ACTIFS COURANTS
|
Stocks
|
5
|
54 788 978
|
63 775 657
|
|
Moins : provisions
|
|
|
-521 795
|
|
-521 795
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 267 183
|
63 253 862
|
|
Clients et comptes rattachés
|
6
|
3 940 609
|
3 917 352
|
|
Moins : provisions
|
|
|
-129 591
|
|
-129 591
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 811 018
|
3 787 761
|
|
Autres actifs courants
|
7
|
3 598 420
|
4 820 585
|
|
Moins : provisions
|
|
|
-5 250
|
|
-5 250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 593 170
|
4 815 335
|
|
Placements et autres actifs financiers
|
8
|
61 806
|
60 386
|
|
Moins : provisions
|
|
-7 560
|
|
-7 560
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 246
|
|
52 826
|
|
Liquidités et équivalents de liquidités
|
9
|
1 353 845
|
635 976
|
|
Total des actifs courants
|
|
63 079 462
|
72 545 760
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES ACTIFS
|
|
77 630 249
|
87 434 452
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
2
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS
|
BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
|
(après affectation)
|
|
(Montants exprimés en dinars)
|
Notes31 décembre 2021
|
31 décembre 2020
|
|
|
|
|
|
CAPITAUX PROPRES
|
Capital social
|
|
5 500 000
|
5 500 000
|
|
Réserves
|
|
29 817 461
|
29 861 277
|
|
Autres capitaux propres
|
|
3 041 071
|
3 041 071
|
|
Résultats reportés
|
|
-6 409 053
|
-3 595 037
|
|
Total des capitaux propres avant résultat
|
|
31 949 479
|
34 807 311
|
|
de l'exercice
|
|
|
|
|
Résultat net de l'exercice
|
10
|
0
|
0
|
|
Total des capitaux propres avant affectation
|
11
|
31 949 479
|
34 807 311
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