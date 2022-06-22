Societe Immobiliere et de participations : SIMPAR - information post AGO du 21/06/2022

تامهاسمللو ةيراقعلا ةكرشلا

ارانيد 5.500.000 اهلام سأر مسلإا ةيفخ ةكرش

سنوت ـ ليف لاوتيم ـ ةدومصم جهن 14 : يعامتجلإا رقملا

0002058 D ددع ديحولا فرعملا

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ةـيداـعـلا ةماـعلا ةسلجلا رـضحم

2022 ناوج 21 ءاثلاثلا موي

اءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع

ةعاسلا ىلع نيفلأ و نورشعو نانثإ ةنس ةنس نم ناوج رهش نم نيرشعلاو و دحاولل قفاوملا ءاثلاثلا موي تدقعنا -1053- يسيئرلا عراشلا - ةسسؤملا رادب تامهاسمللو ةيراقعلا ةكرشلل ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا،احابص ةرشاعلا ةيروهمجلل يمسرلا دئارلاب رشن نلاعإ قيرط نع ةرادلإا سلجم نم ةوعدب كلذو "سنوت - ةريحبلا فافض 100 ددع تاسسؤملل ينطولا لجسلل ةيسيئرلا ةديرجلا و 2022 يام 24خيراتب رداصلا 2022-60ددعةيسنوتلا

.2022 يام 19 خيراتب

.ةكرشلل يعامتجلإا رقملاب عدوتس يتلاو مهئلاكو وأ نورضاحلا نومهاسملا اهيلع عّقو روضح ةقرو دادعإ متّ دقو

.اهبتكم ةماعلا ةسلجلا تنوكّ مث

يماس نادّيسلا مهسلأل نيققدمك نََّيعو ةرادلإا سلجم سيئر هفصوب ةماعلا ةسلجلا رديوق جاحلاب بيبحلا ديسلا سأرت لابق ناذللا "ةيلاملا قارولأل تارامثتسلإا ةكرش" لثمم يلافرق يماس ديسلاو "يحلافلا ينطولا كنبلا" لثمم ينوعلا

.كلذ

ماع ريدم يشاوشلا نايفس دمحم ديسلا مهسلأل نيققدملا لبق نمو اهسيئر نم حارتقإبو ةماعلا ةسلجلا تَ نَّيع امك

.ةسلجلل ابتاك ةكرشلا اتوص 987 719 ةلمج نم اتوص 749 104 نوكلتمي ةباينلاب وأ ةلاصأ نيمهاسملا نأ روضحلا ةقرو نم نيبت دقو ينوناقلا باصنلا رفوت بابسلأا هذهلو ةكرشلا لام سأرل ةنوكملاّ تاوصلأا عومجم نم %75,8 لداعي ام يأ

.لوعفملا ةيراس نوكت تارارق ذاختإو اهلامعأ لودج يف رظنلا ةيداعلا ةماعلا ةسلجلل نكميو

ةيلاتلا قئاثولا نيمهاسملا ةمذ ىلع ةسلجلا سيئر عضو مث

.ةكرشلل يسيسأتلا دقعلا نم ةخسن (1

.روضحلا ةقرو (2

.نيلثمملا نيمهاسملا ضيوافت (3

.2021 ربمسيد 31 خيراتب ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلا (4

.2021 ةيلاملا ةنسلا نع ةرادلإا سلجم ريرقت (5

.2021 ةيلاملا ةنسلا نع تاباسحلا يبقارمل صاخلا ريرقتلاو ماعلا ريرقتلا (6

ُ ُ .2021 ربمسيد 31 ةياغل ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلا (7 ََّ ُ .2021ةيلاملا ةنسلا نع ةكرشلا عمجم طاشن نع ةرادلإا سلجم ريرقت(8 .2021ةيلاملا ةنسلا نع ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلا نع تاباسحلا يبقارم ريرقت(9 ّ َّ : وهو ةسلجلا لامعأ لودجب نيرضاحلا سيئرلا ركذ مث َ ةكرشلا عمجت طاشنبو ،ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاو ةكرشلا طاشنب ةقلعتملا ةرادلإا سلجم ريراقت ةولات )1 ّ .2021/12/31 خيراتب ةموتخملا ةيلاملا ةنسلل ،ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلاو ّ ّ ةنسلل ،ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلابو ةكرشلل ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاب ةقلعتملا تاباسحلا يبقارم ريراقت ةولات )2 ّ امو 200 لصفلاب اهيلإ راشملا تايقافتلإاب قلعتملا صاخلا ريرقتلاو ،.2021/12/31 يف ةموتخملا ةيلاملا .ةيراجتلا تاكرشلا ةلجم نم 475و هيلي ءاربإو 2021 ةيلاملا ةنسلل ةعمجملاو ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلا ىلعو ةرادلإا سلجم ريراقت ىلع ةقداصملا )3 ّ

.ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةمذ