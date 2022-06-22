Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. Tunisie
  4. Bourse de Tunis
  5. Société Immobilière et de participations
  6. Actualités
  7. Synthèse
    SIMPAR   TN0004000055

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS

(SIMPAR)
  Rapport
Cours en clôture Bourse de Tunis  -  17/05/2022
33.00 TND   -2.94%
27/05SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATIONS : SIMPAR - Assemblée Générale Spéciale
PU
27/05SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS : Assemblée générale ordinaire
CO
24/05La Société Immobilière et de participations annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2021
CI
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesRévisionsFonds 
SynthèseToute l'actualitéAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Societe Immobiliere et de participations : SIMPAR - information post AGO du 21/06/2022

22/06/2022 | 19:05
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

تامهاسمللو ةيراقعلا ةكرشلا

ارانيد 5.500.000 اهلام سأر مسلإا ةيفخ ةكرش

سنوت ـ ليف لاوتيم ـ ةدومصم جهن 14 : يعامتجلإا رقملا

0002058 D ددع ديحولا فرعملا

******

ةـيداـعـلا ةماـعلا ةسلجلا رـضحم

2022 ناوج 21 ءاثلاثلا موي

اءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع

ةعاسلا ىلع نيفلأ و نورشعو نانثإ ةنس ةنس نم ناوج رهش نم نيرشعلاو و دحاولل قفاوملا ءاثلاثلا موي تدقعنا -1053- يسيئرلا عراشلا - ةسسؤملا رادب تامهاسمللو ةيراقعلا ةكرشلل ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا،احابص ةرشاعلا ةيروهمجلل يمسرلا دئارلاب رشن نلاعإ قيرط نع ةرادلإا سلجم نم ةوعدب كلذو "سنوت - ةريحبلا فافض 100 ددع تاسسؤملل ينطولا لجسلل ةيسيئرلا ةديرجلا و 2022 يام 24خيراتب رداصلا 2022-60ددعةيسنوتلا

.2022 يام 19 خيراتب

.ةكرشلل يعامتجلإا رقملاب عدوتس يتلاو مهئلاكو وأ نورضاحلا نومهاسملا اهيلع عّقو روضح ةقرو دادعإ متّ دقو

.اهبتكم ةماعلا ةسلجلا تنوكّ مث

يماس نادّيسلا مهسلأل نيققدمك نََّيعو ةرادلإا سلجم سيئر هفصوب ةماعلا ةسلجلا رديوق جاحلاب بيبحلا ديسلا سأرت لابق ناذللا "ةيلاملا قارولأل تارامثتسلإا ةكرش" لثمم يلافرق يماس ديسلاو "يحلافلا ينطولا كنبلا" لثمم ينوعلا

.كلذ

ماع ريدم يشاوشلا نايفس دمحم ديسلا مهسلأل نيققدملا لبق نمو اهسيئر نم حارتقإبو ةماعلا ةسلجلا تَ نَّيع امك

.ةسلجلل ابتاك ةكرشلا اتوص 987 719 ةلمج نم اتوص 749 104 نوكلتمي ةباينلاب وأ ةلاصأ نيمهاسملا نأ روضحلا ةقرو نم نيبت دقو ينوناقلا باصنلا رفوت بابسلأا هذهلو ةكرشلا لام سأرل ةنوكملاّ تاوصلأا عومجم نم %75,8 لداعي ام يأ

.لوعفملا ةيراس نوكت تارارق ذاختإو اهلامعأ لودج يف رظنلا ةيداعلا ةماعلا ةسلجلل نكميو

  • ةيلاتلا قئاثولا نيمهاسملا ةمذ ىلع ةسلجلا سيئر عضو مث
    .ةكرشلل يسيسأتلا دقعلا نم ةخسن(1
    .روضحلا ةقرو (2
    .نيلثمملا نيمهاسملا ضيوافت (3

.2021 ربمسيد 31 خيراتب ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلا (4

.2021 ةيلاملا ةنسلا نع ةرادلإا سلجم ريرقت (5

.2021 ةيلاملا ةنسلا نع تاباسحلا يبقارمل صاخلا ريرقتلاو ماعلا ريرقتلا (6

ُ

ُ

.2021 ربمسيد 31 ةياغل ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلا (7

ََّ ُ

.2021ةيلاملا ةنسلا نع ةكرشلا عمجم طاشن نع ةرادلإا سلجم ريرقت(8

.2021ةيلاملا ةنسلا نع ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلا نع تاباسحلا يبقارم ريرقت(9

ّ

َّ

: وهو ةسلجلا لامعأ لودجب نيرضاحلا سيئرلا ركذ مث

َ

ةكرشلا عمجت طاشنبو ،ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاو ةكرشلا طاشنب ةقلعتملا ةرادلإا

سلجم

ريراقت ةولات

)1

ّ

.2021/12/31 خيراتب ةموتخملا ةيلاملا ةنسلل ،ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلاو

ّ

ّ

ةنسلل ،ةعمجملا ةيلاملا مئاوقلابو ةكرشلل ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاب ةقلعتملا تاباسحلا

يبقارم

ريراقت ةولات

)2

ّ

امو 200 لصفلاب اهيلإ راشملا تايقافتلإاب قلعتملا صاخلا ريرقتلاو ،.2021/12/31 يف ةموتخملا ةيلاملا

.ةيراجتلا تاكرشلا ةلجم نم 475و هيلي

ءاربإو 2021 ةيلاملا ةنسلل ةعمجملاو ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلا ىلعو ةرادلإا سلجم ريراقت ىلع ةقداصملا

)3

ّ

.ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةمذ

.2021 ةيبساحملا ةنسلا جئاتن صيصخت )4

.2021 ةيلاملا ةنسلل قيقدتلل ةمئادلا ةنجللاو ةرادلإا سلجم ءاضعلأ روضحلا تآفاكم غلبم ديدحت )5

.ةرادلإا سلجمب ءاضعأ ةثلاث ةباين ديدجت )6

.ةرادلإا سلجمب نيمهاسملا راغصل لاثمم نييعت ىلع ةقداصملا )7

.تاباسح بقارم نييعت )8 نوناق نم 19 لصفلل اقبط ةكرشلا لام سأرل ةنوكملا مهسلأا نم ددع ءارش يف ةرادلإا سلجمل صيخرتلا )9

.نلاعلإا و ليجستلا تاءارجإ لامكتسإ ةيحلاص.1994/117

تامهاسمللو ةيراقعلا ةكرشلل ماعلا ريدملا يشاوشلا نايفس دمحم ديسلا ىلإ ةملكلا ةماعلا ةسلجلا سيئر لاحأ مثّ يبقارم ىلت كلذ دعبو ،2021 ةنسل ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاو ةكرشلا طاشنب قلعتملا ةرادلإا سلجم ريرقت ميدقتل

.2021 ةنسل صاخلا ريرقتلاو 2021 ةنس فرصت نع ماعلا ريرقتلا تاباسحلا ةيلاملا مئاوقلاو فرصتلا ريرقت تامهاسمللو ةيراقعلا ةكرشلل ماعلا ريدملا يشاوشلا نايفس دمحم ديسلا مدق مثّ ةنسل تاكرشلا عمجمبَ قلعتملا ريرقتلا تاباسحلا يبقارم ىلت كلذ دعبو ،2021 ةنسل تاكرشلا عمجمبَ ةصاخلا

.2021 تاباسحلا يبقارمو ةماعلا ةرادلإاو ةرادلإا سلجم ءاضعأ ناّ و حوتفم شاقنلا نأ ةماعلا ةسلجلا سيئر نلعأ مث

.تاحيضوتلا لك مهئاطعلإ نيمهاسملا ةمذّ ىلع ةكرشلا تاراطإو : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو تيوصتلل ترارقلا ةلمج ةسلجلا سيئر عضو شاقنلاو ءارلآا لدابت دعبو

:لولأا رارــقلا :ةولات ىلإ اهعامتسإ دعب ةيلاملا مئاوقلاو ةكرشلا عمجتّ طاشنبو ،ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاو ةكرشلا طاشنب ،ةقلعتملا ةرادلإا سلجم ريراقت -

.2021 ةيلاملا ةنسلل ،ةعمجملاّ

ةموتخملا ةيلاملا ةنسلل ةعمجملاّ ةيلاملا مئاوقلابو ةكرشلل ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلاب ةقلعتملا تاباسحلا يبقارم ريراقتو -

.2021 ربمسيد 31 يف

ةرادلإا سلجم ريراقت ىلع قداصتو تاباسحلا يبقارم ريراقت يف ءاج ام ىلع اهعلاطإ ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا لجستّ

.اهيلع اهضرع عقو امك 2021 ربمسيد 31 يف ةموتخملا ةيلاملا ةنسلل ةعمجملاوّ ةدرفنملا ةيلاملا مئاوقلا ىلعو

عامجلإاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت

:يناثلا رارــقلا نم475 لصفلاو ةيلاوملا لوصفلاو200 لصفلا ماكحلأ اقبط مّدُق يذلا تاباسحلا يبقارمل صاخلا ريرقتلل اهعامتسإ دعب

.هب ةجردملا تايقافتلإاو ريرقتلا اذـه ىوتحم ىلع ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا تقداص ةيراجتلا تاكرشلا ةلجم

عامجلإاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت

:ثلاثلا رارــقلا 2.814.016,393 غلبمب ةراسخ تلجس يتلا ،2021 ةيبساحملا ةنسلل جتانلا جامدإ ةـيداعلا ةماعلا ةسلجلا تررق

.2021 ةنسل ةلجؤملا جئاتنلا نمض رانيد

عامجلإابرارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت

:عبارلا رارــقلا

.2021 ةيلاملا ةنسلا ةليط مهفرصت صوصخب ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا تررق

رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت عامجلإاب

:سماخلا رارــقلا ةنس ناونعب ةعزوملا قيقدتلل ةمئادلا ةنجللاو ةرادلإا سلجمل روضحلا حنم غلبم ديدحت ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا تررق

: يلي امك

2021

.ماخ)د 99.000 ( ارانيد فلأ نوعست و ةعست : ةرادلإا سلجمل روـــــــــــضحلا ةــــــــــــحنم

-

.ماخ )د 15.000( ارانيد فلأ ةرشع ةسمخ : قيقدتلل ةمئادلا ةنجللاءاضعأ ةحنم -

رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت عامجلإاب

:سداسلا رارــقلا :ماهم ديدجت ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا تررق ،ةكرشلل يسيسأتلا دقعلا نم 18 لصفلا تايضتقمل اقبط

ةئيهتللو ةيراقعلا ةكرشلا

-

نامثع نب لضاف ديسلا

-

يتعبلا روـــــــــــصنم ديسلا

-

ةنسلا تاباسح يف رظنتس يتلا ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا داقعنإب يهتنت تاونس ثلاث ةدمل كلذ و ةرادلإا سلجم ءاضعأ

.2024 ةيبساحملا

ةيبلغلأاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت

:عباسلا رارــقلا نييعت ىلع ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا قداصت 2022 ناوج 21 خيراتب ةدقعنملا ةصاخلا ةماعلا ةسلجلا تلاوادمل اعبت ةماعلا ةسلجلا داقعنإب يهتنت تاونس ثلاث ةدمل كلذ و نيمهاسملا راغصل لاثمم ةرادإ سلجم وضع قمدّ يداهلا دّيسلا

.2024 ةيبساحملا ةنسلا تاباسح يف رظنتس يتلا ةيداعلا

عامجلإاب رارـقلا اذـه ىلع ةـقداــــــصملا تمت

:نماثلا رارــقلا ريمس لبق نم ةلثمم CLS نييعت ةماعلا ةسلجلا تررق ،ةكرشلل يسيسأتلا دقعلا نم20 لصفلا تايضتقمل اقبط

.2024-2023-2022 تاونسلا نع تاباسحلل ابقارم يديبعل

عامجلإاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت

:عساتلا رارــقلا نم عباسلا لصفلاب هحيقنت مت امك1994 ربمفون 14 يف خرؤملا117 ددع نوناقلا نم19 لصفلا تايضتقمل اقبط ةكرشلا موقتل اهتقفاوم ،ةنس ةدمل ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا ددجت،1999 توأ17 يف خرؤملا1999 ةنسل92 ددع نوناقلا لك راطلإا اذه يف يطعتو ةصروبلاب اهرعس ليدعت فدهب اهمهسأ نم طسق عيبو ءارشب تامهاسمللو ةيراقعلا

.ءارشلا لاجآو مهسلأل ىصقلأا ددعلاو عيبلاو ءارشلل ىندلأا نمثلا ديدحتل ةرادلإا سلجمل تايحولصلا

عامجلإاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت

:رشاعلا رارــقلا رملأا ىضتقإ املك رشنو عاديإ لكب مايقلل ةكرشلل ينوناقلا لثمملا ىلإ تايحولصلا لك ةيداعلا ةماعلا ةسلجلا لوخت

.كلذ

عامجلإاب رارـــــــــقلا اذــــــه ىلع ةـقداــــــصملا تمت

.اءاسم فصنلا و ةعبارلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تعفر لامعلأا لودج ءاهتنإبو

ةــسلجلا بتاـك

مـــهسلأا يـــققدم

ســــيئرلا

لوبق ىلع ةقفاوملا

تاباسحلا بقارم ماهم

يديبعل ريمس ديسلا CLS ةكرش لثمم

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES (après affectation)

(en DT)

Capital

Réserve

Réserve

Réserve pour

Réserve

Total

social

légale

extraordinaire

fonds social

Autres

Primes

soumise à un

resultat de

resultat

compléments

d'émission

régime fiscal

l'execice

reporté

d'apport

particulier

Soldes au 31 décembre 2021 avant affectaion

5 500 000

3 000 000

550 000

28 431 642

835 819

-

41 071

-2 814 016

-3 595 037

31 949 479

Répartition du bénéfice 2021 :

-

Réserves

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendes

-

-

-

-

-

-

-

-

Dépenses fonds social

-

-

-

-

-

-

-

-

Perte de l'exercice 2021

-

-

-

-

-

-

-

2 814 016

-2 814 016

-

Soldes au au 31 décembre 2021 après affectaion

5 500 000

3 000 000

550 000

28 431 642

835 819

0

41 071

0

-6 409 053

31 949 479

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS

1

BILAN - ACTIFS

(après affectation)

(Montants exprimés en dinars)

Notes 31 décembre 2021

31 décembre 2020

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

3

36 219

33 159

Moins : amortissements

-32742

-32 238

3 477

921

Immobilisations corporelles

3

3 600 226

3 557 539

Moins : amortissements

-1 925 900

-1 894 363

1 674 326

1 663 176

Immobilisations financières

4

16 076 225

16 140 139

Moins : provisions

-3 203 241

-2 915 544

12 872 984

13 224 595

Total des actifs immobilisés

14 550 787

14 888 692

Autres actifs non courants

-

-

Total des actifs non courants

14 550 787

14 888 692

ACTIFS COURANTS

Stocks

5

54 788 978

63 775 657

Moins : provisions

-521 795

-521 795

54 267 183

63 253 862

Clients et comptes rattachés

6

3 940 609

3 917 352

Moins : provisions

-129 591

-129 591

3 811 018

3 787 761

Autres actifs courants

7

3 598 420

4 820 585

Moins : provisions

-5 250

-5 250

3 593 170

4 815 335

Placements et autres actifs financiers

8

61 806

60 386

Moins : provisions

-7 560

-7 560

54 246

52 826

Liquidités et équivalents de liquidités

9

1 353 845

635 976

Total des actifs courants

63 079 462

72 545 760

TOTAL DES ACTIFS

77 630 249

87 434 452

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

2

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(après affectation)

(Montants exprimés en dinars)

Notes31 décembre 2021

31 décembre 2020

CAPITAUX PROPRES

Capital social

5 500 000

5 500 000

Réserves

29 817 461

29 861 277

Autres capitaux propres

3 041 071

3 041 071

Résultats reportés

-6 409 053

-3 595 037

Total des capitaux propres avant résultat

31 949 479

34 807 311

de l'exercice

Résultat net de l'exercice

10

0

0

Total des capitaux propres avant affectation

11

31 949 479

34 807 311

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

SIMPAR - Société Immobilière et de Participations SA published this content on 22 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 June 2022 17:04:05 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS
27/05SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPAT : SIMPAR - Assemblée Générale Spéciale
PU
27/05SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPAT : Assemblée générale ordinaire
CO
24/05La Société Immobilière et de participations annonce ses résultats pour l'exercice clos ..
CI
24/05SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPAT : SIMPAR - Etats financiers annuels consolidés au 31/..
PU
24/05SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPAT : Rapport financier
CO
21/04SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPAT : SIMPAR - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/..
PU
11/04SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPAT : SIMPAR - Etats financiers annuels individuels au 31..
PU
20/01SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPAT : Chiffre d'affaires 4è trimestre
CO
2021SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPAT : Chiffre d'affaires 3è trimestre
CO
2021SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPAT : Rapport Semestriel
CO
Plus d'actualités
Données financières
CA 2022 52,9 M 17,3 M 16,3 M
Résultat net 2022 -2,33 M -0,76 M -0,72 M
Dette nette 2022 144 M 47,1 M 44,4 M
PER 2022 -
Rendement 2022 -
Capitalisation 36,3 M 11,9 M 11,2 M
VE / CA 2022 3,41x
Capi. / CA 2023 0,64x
Nbr Employés -
Flottant 27,4%
Graphique SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS
Durée : Période :
Société Immobilière et de participations : Graphique analyse technique Société Immobilière et de participations | Zone bourse
Graphique plein écran
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Mohamed Sofiane Chaouachi Chief Executive Officer
Habib Bel Hadj Gouider Chairman
Fadhel ben Othmane Director
Mansour Baati Director
Saber Gharbi Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE PARTICIPATIONS-5.71%12
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-1.59%34 368
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.30.01%33 462
CHINA RESOURCES LAND LIMITED5.49%31 431
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.4.09%29 115
LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED-7.22%26 363