AVIS DES SOCIÉTÉS ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES -SIAME- Siège social : Z.I. 8030 GROMBALIA La société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques -SIAME publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2023 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 23 mai 2024. Ces états sont accompagnés du rapport du commissaire aux comptes : Société BDO Tunisie représentée par Mr Khaled Mnif.

Groupe SIAME Bilan Consolidé Arrêté au 31-12-2023 (Exprimé en Dinar Tunisien) Actifs Notes 31/12/2023 31/12/2022 ACTIFS NON COURANTS Actifs immobilisés Immobilisations incorporelles 8 472 051 7 256 672 moins : amort immob incorporelles (3 259 851) (2 857 757) 1.1 5 212 200 4 398 914 Ecart d'acquisition 1 641 348 1 641 348 moins: amort Ecart d'acqui. (1 641 348) (1 641 348) 1.2 - - Immobilisations corporelles 45 367 230 43 976 997 moins : amort immob corporelles (35 512 202) (33 675 917) 1.3 9 855 028 10 301 080 1.4 Immobilisations financières 2 320 785 2 265 555 moins : provisions immob financières (295 831) (289 731) 2 024 954 1 975 824 Autres actifs non courants 4 29 590 29 120 1.5 Total des actifs non courants 1 17 121 772 16 704 939 ACTIFS COURANTS 2 Stocks 28 664 736 27 703 596 moins: provisions sur stocks (1 626 054) (1 705 642) 2.1 27 038 682 25 997 955 Clients et comptes rattachés 19 604 032 17 141 039 moins: provisions sur clients (3 277 783) (3 102 320) 2.2 16 326 249 14 038 719 Autres actifs courants 6 634 464 5 062 682 moins: provisions sur AAC (546 949) (546 949) 2.3 6 087 515 4 515 732 Placements et autres actifs financiers 13 045 17 688 moins: provisions sur les placements (7 554) (6 593) 2.4 5 491 11 095 Liquidités et équivalent de liquidités 2.5 2 809 053 2 151 714 Total des actifs courants 52 266 989 46 715 215 TOTAL DES ACTIFS 69 388 761 63 420 154

Groupe SIAME Bilan Consolidé Arrêté au 31-12-2023 (Exprimé en Dinar Tunisien) CAPITAUX PROPRES & PASSIFS Notes 31/12/2023 31/12/2022 CAPITAUX PROPRES 3 Capital social 3.1 15 444 000 15 444 000 Réserves consolidées 12 775 420 14 226 910 Ecart de conversion 812 17 960 Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice 28 220 232 29 688 870 Résultat consolidé - Part du Groupe 1 432 924 (251 665) Total des capitaux propres après résultat consolidé 29 653 156 29 437 205 Intérêt des minoritaires 299 412 5 300 PASSIFS PASSIFS NON COURANTS 4 Crédit à moyen et long terme 4.1 2 106 211 2 918 113 Provisions pour risques et charges 4.2 197 818 120 531 Total des passifs non courants 2 304 029 3 038 644 PASSIFS COURANTS 5 Fournisseurs et comptes rattachés 5.1 10 753 976 5 588 502 Autres passifs courants 5.2 5 521 562 3 554 855 Concours bancaires et autres passifs financiers 5.3 20 856 627 21 795 648 Total des passifs courants 37 132 164 30 939 005 Total des passifs 39 436 193 33 977 649 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 69 388 761 63 420 153

Groupe SIAME Etat de résultat consolidé Arrêté au 31-12-2023 (Exprimé en Dinar Tunisien) Notes 31/12/2023 31/12/2022 Revenus 6 63 241 190 49 271 410 Production immobilisée 405 487 7 326 Autres produits d'exploitation 41 920 19 853 Produits d'exploitation 63 688 596 49 298 589 Variation de stock des PF et des encours (3 456 139) 6 585 488 Achats d'approvisionnements consommés 7 (37 725 396) (38 014 238) Charges de personnel 8 (11 012 628) (9 889 395) Dotations aux amortissements et aux provisions (2 560 579) (2 279 642) Autres charges d'exploitation 9 (4 065 126) (2 936 116) RESULTAT D'EXPLOITATION 4 868 729 2 764 684 Charges financières nettes 10 (3 005 719) (2 019 779) Produits des placements 3 120 16 157 Autres gains ordinaires 11 103 341 67 259 Autres pertes ordinaires 12 (32 208) (899 411) RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 1 937 262 (71 091) Impôt sur les bénéfices (459 765) (268 298) RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPÖT 1 477 497 (339 389) Eléments extraordinaires (Gains/Pertes) - RESULTAT NET DE L'EXERCICE 1 477 497 (339 389) Effets des modifications comptables (net d'impôts) - - RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLE 1 477 497 (339 389) Résultat Part du Groupe 1 432 924 (251 665) Résultat Hors Groupe 44 573 (87 723)

Groupe SIAME Etat de flux de trésorerie consolidé Arrêté au 31-12-2023 (Exprimé en Dinar Tunisien) ETAT DES FLUX DE TRESORERIE Notes 31/12/2023 31/12/2022 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION (339 389) Résultat net 1 477 497 Ajustements pour : Amortissements et provisions 2 587 750 2 882 746 Variation des: - stocks (961 140) (6 672 758) - créances (2 462 992) 4 007 144 - autres actifs (1 571 783) (669 095) - fournisseurs et autres dettes 7 132 180 (4 379 857) - Résorption subvention d'investissement (17 378) (18 352) - Charges financières nettes 68 396 98 568 - Plus ou moins values de cession (61) (86 247) - Variation % d'interet (58 624) 0 FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION 13.1 6 193 846 (5 177 238) FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT Décaissement /acquisit° d'immob°. corporelles et incorp (2 605 673) (1 599 301) Encaissement /cession d'immob°. corporelles et incorp 18 999 15 000 Encaissements / cessions d'immobilisations financières 0 7 361 Décaissements / acquisitions d'immobilisations financières (69 005) (1 211 614) Décaissement /acquisit° d'autres actifs non courants (27 171) (29 514) Encaissements / autres valeurs immobilisées 43 775 42 577 Décaissements / autres valeurs immobilisées (30 000) (15 675) FLUX DE TRESORERIE AFFECTES A L'INVESTISSEMENT 13.2 (2 669 074) (2 791 166) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT Variation/ capitaux propres 1 463 808 1 710 046 Var Enc/ Remb.d'emprunts (Crédits de gestion,CT) 1 488 649 10 287 196 Variations des emprunts (MT) (2 417 931) (564 311) Dividendes et autres distributions (1 080 928) (2 779 334) FLUX AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT 13.3 (546 402) 8 653 597 VARIATION DE TRESORERIE 13 2 978 370 685 193 TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE (1 636 945) (2 322 138) TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE 1 341 425 (1 636 945)

1- PRESENTATION DU GROUPE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES "SIAME" Le groupe de la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques « SIAME » est composé de 7 sociétés, « SIAME » comprise. Le groupe est constitué principalement par les filiales, exerçant dans la même branche d'activité de distribution et de sous-traitance du matériel électrique et d'autres activités de services liés. 2- REFERENTIEL D'ELABORATION ET DE PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 2.1- PRINCIPES COMPTABLES Les états financiers consolidés du groupe de la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques « SIAME » sont élaborés à partir des comptes individuels des sociétés incluses dans le périmètre. Ceux-ci sont arrêtés et présentés conformément à la législation en vigueur, notamment les principes comptables relatifs à la consolidation des états financiers et au Système Comptable des Entreprises. Ils tiennent compte des concepts fondamentaux et des conventions comptables définis par : Le décret 96-2459 portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité ;

La norme relative aux regroupements d'entreprises (norme 38). 2.2- METHODE D'EVALUATION L ES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Les immobilisations incorporelles sont enregistrées dans le patrimoine des sociétés du groupe à la date de leur acquisition et figurent pour leur coût historique hors taxes récupérables. Les logiciels ont été amortis selon la méthode de l'amortissement linéaire sur 3 ans. E CART D ' ACQUISITION L'écart d'acquisition est l'écart de valeur constaté entre le coût d'acquisition des titres d'une société consolidée et la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis à la date de l'opération. Il est amorti sur une période de 5 ans. L ES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Les immobilisations corporelles sont enregistrées dans le patrimoine des sociétés du groupe à la date de leur acquisition et figurent pour leur coût historique hors taxes récupérables. Les immobilisations corporelles comptabilisées selon le modèle de réévaluation chez certaines filiales conformément à la nouvelle NCT 05 ont été retraitées pour se conformer au modèle du cout historique adopté par le groupe. Ces biens ont été amortis selon la méthode linéaire. L E PORTEFEUILLE DES TITRES Les titres composant le portefeuille du groupe sont enregistrés à leur coût historique. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur historique. La valeur d'inventaire est, normalement, calculée par référence : A la quote-part des capitaux propres, ajustée le cas échéant, d'éléments non-inscrits en comptabilité, pour les titres non cotés à la BVMT ;

L ES STOCKS ET ENCOURS Pour la valorisation de ses stocks, le groupe utilise la méthode du coût moyen pondéré ; la marge intra-groupe étant éliminée pour les besoins de la consolidation. P RISE EN COMPTE DES REVENUS Les revenus quelle que soit l'activité qui les génère, sont pris en compte à la livraison. Le chiffre d'affaires consolidé est exprimé hors TVA après élimination des opérations intra-groupe. C ONVERSION DES DETTES ET CREANCES EN DEVISE Les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties en utilisant le taux de change en vigueur au 31 décembre 2023. La différence est passée en résultat de l'exercice. 3- PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION Les principes et le périmètre de la consolidation ont été déterminés conformément à la loi 2001-117 du 06 décembre 2001, complétant le code des sociétés commerciales et relative aux groupes de sociétés et en application des normes comptables tunisiennes de consolidation sus précisées. 3.1- PERIMETRE DE CONSOLIDATION Le périmètre de consolidation est formé de toutes les entreprises sur lesquelles la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques « SIAME » exerce directement ou indirectement par le biais de ses filiales un contrôle exclusif ainsi que les entreprises sur lesquelles la société exerce une influence notable. 3.2- METHODES DE CONSOLIDATION I NTEGRATION GLOBALE Cette méthode consiste à substituer à la valeur des titres, chacun des éléments d'actifs et de passifs de chaque filiale, en dégageant la part des intérêts minoritaires tant dans les capitaux propres que dans le résultat. Elle est appliquée pour les entreprises du groupe qui sont contrôlées de manière exclusive. I NTEGRATION P ROPORTIONNELLE C'est une méthode de comptabilisation et de présentation selon laquelle la quotepart d'un co- entrepreneur dans chacun des actifs, passifs, produits et charges de l'entité contrôlée conjointement est regroupée, ligne par ligne, avec les éléments similaires dans les états financiers consolidés du co-entrepreneur ou est présentée sous des postes distincts dans les états financiers consolidés du co-entrepreneur. Un co-entrepreneur est un participant à une co-entreprise qui exerce un contrôle conjoint. L A MISE EN EQUIVALENCE Les sociétés dans lesquelles la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques « SIAME » exerce, directement ou indirectement, une influence notable, sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence. La « SIAME » est présumée avoir une influence notable si elle détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20% ou plus des droits de vote dans l'entreprise détenue. Cette méthode consiste à remplacer la valeur des titres figurant à l'actif du bilan de la « SIAME » et de ses filiales par la quote-part du Groupe dans les fonds propres et le résultat des sociétés mises en équivalence.

4- PRINCIPES DE CONSOLIDATION 4.1- RETRAITEMENTS ET ELIMINATIONS Les comptes des filiales sont, si nécessaire, retraités selon les principes et les règles d'évaluation du groupe. Les créances, les emprunts et les prêts réciproques ainsi que les charges et produits réciproques sont éliminés.

Les opérations et transactions internes sont éliminées pour neutraliser leurs effets sur le bilan, le hors bilan, ainsi que sur le résultat consolidé.

Les dividendes intragroupes et les plus ou moins-values réalisées suite à la cession d'éléments d'actifs entre les sociétés du groupe sont éliminés. 4.2- INTERETS MINORITAIRES Les intérêts minoritaires dans le résultat net des filiales consolidées de l'exercice sont identifiés et soustraits du résultat du groupe afin d'obtenir le résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère. De même, les intérêts minoritaires dans les capitaux propres des filiales consolidées sont identifiés et présentés dans le bilan consolidé séparément des passifs et des capitaux propres de la société mère. Les pertes revenant aux minoritaires dans une filiale consolidée peuvent être supérieures aux intérêts minoritaires dans les capitaux propres de la filiale. Cet excédent et toutes les pertes futures relatives aux minoritaires sont imputés aux intérêts majoritaires sauf si les minoritaires ont une obligation irrévocable de compenser les pertes et sont capables de le faire. Si la filiale dégage par la suite des bénéfices, les intérêts majoritaires se voient allouer la totalité de ces bénéfices jusqu'à ce que la part des pertes relatives aux minoritaires antérieurement imputée aux majoritaires ait été recouvrée. 4.3- TRAITEMENT DES ECARTS DE PREMIERE CONSOLIDATION Les écarts de première consolidation correspondent à la différence entre le prix d'acquisition des titres et la quote-part correspondante dans l'actif net de la société consolidée à la date de l'acquisition. Cet écart est ventilé entre l'écart d'évaluation et le Goodwill comme suit : L' ECART D ' EVALUATION L'écart d'évaluation correspond à la différence entre la juste valeur des éléments d'actif et de passif identifiables des sociétés et leurs valeurs comptables nettes à la date de chaque acquisition. L E GOODWILL Le goodwill correspond à la différence entre l'écart de première consolidation et les écarts d'évaluation identifiés. Le goodwill est inscrit à l'actif du bilan consolidé. Il est amorti sur une durée d'utilité estimée. La durée ne doit pas dépasser 20 ans (§39 de la NCT n°38). Le goodwill négatif est comptabilisé en produit de l'exercice ou différé sur les exercices ultérieurs conformément au traitement préconisé par les paragraphes 54 à 59 de la NCT n°38. 4.4- TRAITEMENT DE L'IMPOT La charge consolidée d'impôt comprend : L'impôt exigible des différentes filiales calculé conformément à la législation fiscale en vigueur au 31 décembre 2023 ;

Les impôts différés provenant des décalages temporaires provenant des écarts entre les valeurs comptables et fiscales d'éléments du bilan consolidé.

La compensation se fait pour les impôts différés actifs et passifs au sein d'une même entité fiscale. L'entité fiscale correspond soit à l'entité elle-même en absence d'intégration fiscale, soit au groupe fiscalement intégré s'il existe. La règle de prudence consiste à ne pas constater les actifs d'impôts différés qui ne pourraient être effectivement utilisés dans l'avenir en réduction de la charge d'impôt globale. Le Groupe a appliqué la méthode du report variable pour déterminer le montant des impôts différés. Tous les décalages ont été retenus, sans actualisation, quelle que soit la date de récupération ou d'exigibilité. 4.5- RESERVES CONSOLIDEES Cette rubrique comprend les comptes de réserves de la « SIAME » et la quote-part dans les réserves des sociétés consolidées par intégration globale et des sociétés mises en équivalence. Cette quote- part est calculée sur la base du pourcentage d'intérêt. 4.6- RÉSULTAT CONSOLIDÉ Le résultat consolidé correspond au résultat de la société mère majoré de la contribution réelle, après retraitements de consolidation, des sociétés intégrées globalement et des sociétés mises en équivalence. 4.7- DATE DE CLÔTURE Les comptes consolidés sont établis à partir des comptes arrêtés au 31 décembre pour l'ensemble des sociétés consolidées. 5- NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 5.1- DETERMINATION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION En application des dispositions de la loi n° 2001-117 du 06 décembre 2001 portant promulgation du code des sociétés commerciales et de la norme NCT n°35 § n°38, les sociétés retenues dans le périmètre de consolidation du groupe de la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques « SIAME », se présentent comme suit : Pourcentage de contrôle Type de contrôle Pourcentage d'intérêt Méthode de consolidation Raison Sociale 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 SIAME 100,00% 100,00% Contrôle Contrôle 100,00% 100,00% IG IG exclusif exclusif CONTACT 100,00% 100,00% Contrôle Contrôle 100,00% 100,00% IG IG exclusif exclusif SIAME INTERNATIONAL 99,99% 99,99% Contrôle Contrôle 99,99% 99,99% IG IG exclusif exclusif TOUTALU 89,28% 89,28% Contrôle Contrôle 89,28% 89,28% IG IG exclusif exclusif IAT 41,00% 50,00% Contrôle Contrôle 41,00% 50,00% IG IG exclusif exclusif MEDIKA-TECH 51,00% 51,00% Contrôle Contrôle 20,91% 25,50% IG IG exclusif exclusif IAT EUROPE 95,00% 95,00% Contrôle Contrôle 38,95% 47,50% IG IG exclusif exclusif