Societe Industrielle des Textiles S A : SITEX (Hors Cote) - Etats financiers annuels au 31/12/2021

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires AVIS DES SOCIETES ETATS FINANCIERS SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES « SITEX » Siège social : Avenue Habib Bourguiba - KSAR HELLAL La Société Industrielle des Textiles - SITEX publie, ci-dessous, ses Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tel qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 29 juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes : Mr Moncef Boussanouga Zammouri (MBZ Audit & Consulting) et Mr Abdelaziz MAMA (CAM & Associés). BILAN ARRETE AU 31/12/2021 (Exprimé en milliers de Dinars) ACTIFSNotes31/12/2021 31/12/2020 ACTIFS NON COURANTS 1 Actifs immobilisés Immobilisations incorporelles Moins : Amortissements Immobilisations incorporelles nettes 1.1 Immobilisations corporelles Moins : Amortissements Immobilisations corporelles nettes 1.2 Immobilisations financières Moins : Provisions Immobilisations financières nettes 1.3 Total des actifs immobilisés Autres actifs non courants 1.4 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 2 525 -1 669 856 351 -129 679 672 796 0 796 43 324 505 829 2 518 -1 639 879 051 -131 209 842 690 0 690 45 411 050 461 ACTIFS COURANTS 2 Stocks Moins : Provisions Stocks nets 2.1 Clients et comptes rattachés Moins : Provisions Clients nets 2.2 Autres Actifs Courants 2.3 Placements courants Nets Moins : Provisions Placements courants Nets 2.4 Liquidités et équivalents de liquidité 2.5 TOTAL DES ACTIFS COURANTS TOTAL DES ACTIFS 444 -2 026 418 11 085 -659 426 012 103 0 103 463 422 251 392 -2 718 675 7 775 -659 116 557 88 0 88 488 923 384 BILAN ARRETE AU 31/12/2021 (Exprimé en milliers de Dinars) CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Notes 31/12/2021 31/12/2020 CAPITAUX PROPRES 3 Capital Social 3.1 23 063 23 063 Réserves 13 860 13 874 Autres Capitaux propres 3.2 4 687 4 920 Résultats reportés -18 888 -10 674 Capitaux propres avant résultat de l'exercice 22 722 31 183 Résultat de l'exercice 790 -8 214 Capitaux propres avant affectation 3.3 PASSIFS 4 Passifs non courants Emprunts 4.1 Provisions non courantes 4.2 Total des passifs non courants Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 4.3 Autres passifs courants 4.4 Concours bancaires et autres passifs financiers 4.5 Total des passifs courants TOTAL DES PASSIFS TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 23 512 22 969 16 071 23 127 1 255 910 17 326 24 037 3 079 2 026 2 849 4 256 51 485 45 096 57 413 51 378 74 739 75 415 98 251 98 384 ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2021 (Exprimé en milliers de Dinars) Notes 5 Revenus 5.1 Cout des ventes 5.2 Marge Brute Autres produits d'exploitation 5.3 Frais de distribution Frais d'administration 5.4 Sous Activité Autres Charges d'Exploitation 5.5 Résultat d'Exploitation Charges financières nettes 5.6 Autres gains ordinaires 5.7 Autres pertes ordinaires 5.8 Résultat des activités ordinaires avant impôt Impots sur Les Bénéfices Résultat provisoire après impots Effets des modifications comptables RESULTAT APRES MODIF. COMPTABLES 31/12/2021 71 820 -60 486 11 334 3 277 -445-3 799 -2 572 -5 417 2 378 -4 042 4 912 -2 308 940 -150 790 790 31/12/2020 51 305 -43 015 8 290 2 319 -629-3 753 -6 003 -5 498 -5 274 -4 660 3 142 -1 361 -8 153 -61 -8 214 -8 214 ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2021 (Exprimé en milliers de Dinars) Flux de trésorerie liés à l'exploitation Notes 31/12/2021 31/12/2020 Encaissement reçus des clients 73 538 54 622 Sommes versées aux fournisseurs et au personnel -60 203 -50 843 Intérêts payés -4 618 -4 430 Impots sur les bénéfices payés - - Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 8 717 -651 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Décaissements / acquisition d'immob. corpor. et incorpor. -2 933 -3 372 Encaissements prov.de la cession d'immob.corp. et incorp 200 40 Décaissements / acquisition d'immobilisations financières - - Encaissements / cessions d'immobilisations financières - - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -2 733 -3 332 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Dividendes et autres distributions versés -83 -61 Dividendes et autres distributions Reçus 2 0 Encaissements provenant des emprunts 0 1 000 Encaissements provenant des crédits de gestion 54 083 39 913 Remboursements des emprunts -7 177 -1 606 Remboursements des crédits de gestion -54 083 -36 015 Placements 0 1 495 Flux de trésorerie liés aux activités de financement -7 258 4 726 Incidences des variations des taux de change -1 480 1 063 VARIATION DE TRESORERIE -2 754 1 806 Trésorerie au début de l'exercice 5 867 4 061 Ajustement de la trésorerie - - Trésorerie à la fin de l'exercice 3 113 5 867 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

