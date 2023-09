Société Industrielle et Financière de l'Artois est une société holding organisée autour du stockage d'électricité et de la fabrication de terminaux spécialisés (systèmes de contrôle d'accès, bornes, automates, etc.). En outre, le groupe développe une activité de prises de participations (notamment Financière de l'Odet SE, Socfinaf, Plantations des Terres Rouges, Compagnie de Pleuven, et Rivaud Loisirs Communication). La répartition géographique du CA est la suivante : France (47%), Europe (35,4%), Amériques (16,1%) et Asie-Pacifique (1,5%).

Secteur Matériel informatique