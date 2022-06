Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage : Avis du Conseil d'administration sur les projets de résolutions présentés par des actionnaires

Marseille, le 3 juin 2022 à 10h00

Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage

Assemblée générale mixte du 21 juin 2022

Avis du Conseil d'administration sur les projets de résolutions présentés

par des actionnaires

Le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 3 juin 2022, a pris connaissance des projets de résolutions A, B, C et D présentés par Monsieur Pascal Quiry, Madame Françoise Quiry née Dupraz, et les sociétés Monestier Capital SAS, CF4P SAS et Quirites SAS, actionnaires de la Société.

Après examen de ces projets, les projets de résolutions A, B, C et D ne sont pas agréés par le Conseil d'administration qui recommande de voter « contre ». La position du Conseil d'administration sur les projets de résolutions A, B, C et D et l'exposé des motifs de cette position sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.tunnelsprado.com) dans la rubrique « Assemblée générale ».

La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) est concessionnaire de la Métropole Aix Marseille Provence, d'un tunnel routier à péage de 2,5 Km reliant par le centre de la ville l'autoroute A50 à l'Est et l'autoroute A55 au Nord jusqu'en janvier 2033, date à laquelle la société remettra l'ouvrage à titre gratuit à la Métropole. SMTPC est chargée de la maintenance, de la sécurité et de l'exploitation de cet ouvrage. La société est également exploitante du tunnel Prado Sud, tunnel reliant le tunnel Prado Carénage aux quartiers sud de Marseille.

