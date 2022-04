Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage : Document Autres Informations

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE

INITIEE PAR VINCI Concessions et Eiffage

AUTRES INFORMATIONS

RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE

LA SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE

Le présent document relatif aux autres informations notamment juridiques, financières et comptables de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (« SMTPC » ou la « Société ») a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 12 avril 2022, conformément à l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF et à l'instruction 2006-07 du 25 juillet 2006 de l'AMF (telle que modifiée). Ce document a été établi sous la responsabilité de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage.

Le présent document d'information incorpore par référence le rapport financier annuel de SMTPC pour l'exercice social clos le 31 décembre 2021. Il complète la note en réponse de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage relative à l'offre publique d'achat visant les actions de SMTPC initiée par VINCI Concessions et Eiffage, visée par l'AMF le 12 avril 2022, sous le numéro n° 22-102, en application d'une décision de conformité du même jour (la « Note en Réponse »).

Le présent document et la note en réponse sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf- france.org) et de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (www.tunnelsprado.com) et des exemplaires peuvent être obtenus sans frais auprès de :

Société Marseillaise du Tunnel Prado Portzamparc Groupe BNP Paribas Carénage 13, rue de la Brasserie 3, avenue Arthur Scott - 13010 MARSEILLE 44100 Nantes 334 173 879 R.C.S. MARSEILLE

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre, afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

SOMMAIRE

1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DES L'OFFRE .............................................................................. 3

2. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF. 4

3. EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ............. 4

3.1. Informations relatives au capital social ....................................................................................... 4

3.1.1. Capital social ............................................................................................................................ 4

3.1.2. Structure et répartition du capital de la Société ..................................................................... 5

3.1.2.1. Répartition du capital et des droits de vote ........................................................................ 5

3.1.2.2. Capital potentiel .................................................................................................................. 5

3.1.2.3. Capital autorisé non émis .................................................................................................... 5

3.2. Direction et contrôle de la Société .............................................................................................. 6

3.2.1. Composition du Conseil d'administration ............................................................................... 6

3.2.2. Direction Générale .................................................................................................................. 6

3.2.3. Commissaire aux comptes ....................................................................................................... 6

3.3. Litiges ........................................................................................................................................... 7

3.4. Principaux risques ........................................................................................................................ 7

4. COMMUNIQUES PUBLIES DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31

DECEMBRE 2021 ...................................................................................................................................... 7

4. Attestation du responsable ................................................................................................................. 7

Annexes ................................................................................................................................................... 8

1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DES L'OFFRE

Le présent document est établi par la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage, société anonyme au capital de 17 804 375 euros, dont le siège social est situé 3, avenue Arthur Scott - 13010 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 334 173 879, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISINFR0004016699, compartiment C (« SMTPC » ou la « Société »), conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée déposée auprès de l'AMF le 15 décembre 2021 pour le compte de la société VINCI Concessions, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1973 Boulevard de la Défense - 92000 Nanterre, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 410 001 952, filiale à 100% de VINCI S.A. (« VINCI Concessions ») et la société EIFFAGE, société anonyme dont le siège social est situé 3/7, place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 709 802 094 (« Eiffage ») (ensemble avec VINCI Concessions, les « Initiateurs », chacun un « Initiateur »), agissant de concert, en vertu des Accords (tel que défini ci-après), vis-à-vis de la Société, au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce, avec VINCI S.A.1, AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE2, SEMANA3 et SOCIETE NOUVELLE DE L'EST DE LYON4 (ces entités sont désignées ensemble avec VINCI Concessions, les « Entités VINCI Concessions »), EIFFAGE INFRASTRUCTURES5 et EIFFAGE GENIE CIVIL6 (ces entités sont désignées ensemble avec Eiffage, les « Entités Eiffage », et avec les Entités VINCI Concessions, le « Concert ») aux termes de laquelle ces dernières se sont irrévocablement engagées auprès de l'AMF à offrir aux actionnaires de SMTPC d'acquérir la totalité de leurs actions SMTPC au prix de 27 euros par action payable exclusivement en numéraire dans les conditions décrites ci-après (l' « Offre »).

L'Offre fait suite à la signature le 8 décembre 2021 d'un accord d'offre publique (l'« Accord ») et d'un pacte d'actionnaires concertant relatif à la Société (le « Pacte d'Actionnaires » et ensemble avec l'Accord, les « Accords ») entre notamment VINCI Concessions et Eiffage aux termes desquels les Entités VINCI Concessions et les Entités Eiffage prennent le contrôle de concert de la Société et les Initiateurs s'engagent conjointement à déposer l'Offre. En conséquence, le Concert a franchi à la hausse les seuils de capital et des droits de vote de la Société visés aux articles 234-2 et suivants du règlement général de l'AMF. Cette déclaration a fait l'objet d'un avis publié par l'AMF le 14 décembre 2021 (D&I n°221C3466).

A la date du présent document, les membres du Concert détiennent ensemble un total de 3.872.202 Actions représentant autant de droits de vote, soit 66,33 % du capital et des droits de vote7 de la Société.

L'Offre vise la totalité des Actions non encore détenues par les membres du Concert, soit à la date du présent document un nombre total maximum de 1.965.298 Actions représentant 33,67 % du capital et des droits de vote de la Société. Elle revêt un caractère obligatoire en application des dispositions de l'article L. 433-3 du Code monétaire et financier et des articles 234-2 et suivants du règlement

1 VINCI, société anonyme (« VINCI S.A. ») au capital social de 1.482.202.542,5 euros dont le siège social est situé 1973, Boulevard de la Défense, 92000 Nanterre, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 037 806.

2 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, société anonyme au capital social de 29.343.640,56 euros dont le siège social est situé 1973 Boulevard de la Défense - 92000 Nanterre, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 139 996, contrôlée ultimement par VINCI S.A

3 SEMANA, société à responsabilité limitée au capital social de 48.000 euros dont le siège social est situé 1973, Boulevard de la Défense, 92000 Nanterre, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 672 036 621, contrôlée ultimement par VINCI S.A

4 SOCIÉTÉ NOUVELLE DE L'EST DE LYON, société par actions simplifiée au capital social de 2.622.000 euros dont le siège social est situé 1973, Boulevard de la Défense, 92000 Nanterre, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 309 600 054, contrôlée ultimement par VINCI S.A. 5 EIFFAGE INFRASTRUCTURES, société par actions simplifiée au capital social de 387.200.500 euros dont le siège social est situé 3/7, place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 542 094 792, contrôlée ultimement par Eiffage.

6 EIFFAGE GENIE CIVIL, société par actions simplifiée au capital social de 29.388.795 euros dont le siège social est situé 3/7, place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 352 745 749, contrôlée ultimement par Eiffage.

7 Sur la base d'un capital composé de 5.837.500 Actions représentant autant de droits de vote théoriques conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF

général de l'AMF, au résultat de la mise en Concert des Entités VINCI Concessions et des Entités Eiffage (voir section 1.2.1 de la note d'information déposée par les Initiateurs (la « Note d'Information »)).

Il n'existe à la date du présent document aucun autre titre de capital, ni aucun autre instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société, autres que les actions de la Société.

L'Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée et a été déposée en application des articles 233-1 1° et 234-5 du règlement général de l'AMF.

L'Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément à l'article 233-1, 2° du règlement général de l'AMF.

Conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, Portzamparc, filiale du Groupe BNP Paribas (l'« Etablissement Présentateur ») a déposé auprès de l'AMF, le 15 décembre 2021, le projet d'Offre et le projet de note d'information. Portzamparc garantit, en application de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par les Initiateurs dans le cadre de l'Offre.

2. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de SMTPC figurent dans le rapport financier annuel 2021 de la Société mis à la disposition du public le 11 avril 2022 (le « Rapport Financier Annuel ») incluant les comptes sociaux de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport des commissaires aux comptes y afférents, qui est incorporé par référence au présent document.

Ce document est disponible en version électronique sur le site internet de la société (www.tunnelsprado.com - rubrique « Finance ») et peut également être obtenu sans frais auprès de SMTPC à l'adresse suivante : 3, avenue Arthur Scott - 13010 MARSEILLE.

Ce document est complété par les informations détaillées ci-après.

A la connaissance de la Société, aucun changement significatif de sa situation financière ou commerciale n'est intervenu entre la date de publication du Rapport Financier Annuel et la date de dépôt du présent document, à l'exception des informations figurant dans le présent document.

3. EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 3.1. Informations relatives au capital social

3.1.1. Capital social

Au jour de l'établissement du présent document, le capital social de SMTPC s'élève à 17 804 375 euros et est divisé en 5 837 500 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 3,05 euros chacune, intégralement libérées toutes de la même catégorie.

Les actions SMTPC sont admises aux négociations sur le marché Euronext.

3.1.2. Structure et répartition du capital de la Société

3.1.2.1. Répartition du capital et des droits de vote

A la date d'établissement du présent document et à la connaissance de la Société, la répartition du capital et des droits de vote de la Société est la suivante :

VINCI Concessions VINCI S.A.

AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

1.779.900 25 163.410

SEMANA

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE L'EST DE LYON

Total Entités VINCI Concessions

Eiffage

25 25 1.943.385 1.928.812

30,49 % ns 2,80 % ns ns

30,49 % ns 2,80 % ns ns

EIFFAGE INFRASTRUCTURES EIFFAGE GENIE CIVIL

Total Entités Eiffage Total Concert

Flottant TOTAL

1 4 1.928.817 3.872.202 1.965.298 5.837.500

33,29 % 33,04 % ns ns

33,29 % 33,04 % ns ns

33,04 % 66,33 % 33,67% 100,00 %

33,04 % 66,33 % 33,67% 100,00 %

* Aucun droit de vote double n'est attribué, cette faculté ayant été supprimée par la huitième résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 21 mai 2015.

3.1.2.2. Capital potentiel

A la date d'établissement du présent document, SMTPC n'a émis aucune action gratuite en cours de période d'acquisition ou de conservation ni aucun droit, option, titre de capital ou instrument financier pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société. Il n'existe aucun capital potentiel.

3.1.2.3. Capital autorisé non émis

Les pouvoirs et attributions du Conseil d'administration sont décrits à l'article 14 des statuts.

Le Conseil d'administration ne dispose à ce jour d'aucune autorisation ou délégation de compétence en matière d'augmentation de capital, ni en matière de rachat de ses propres actions.

Aucun contrat de liquidité n'a été conclu par la Société.