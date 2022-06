Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage : Publication BALO

Résolution C

Le premier alinéa de l'article 11 des statuts est supprimé et remplacé par :

La société est administrée par un conseil de six membres nommés par l'assemblée génér ale et révocables par elle. Deux administrateurs sont désignés par le groupe Vinci tant que celui -ci détient au moins 33 % du capital, deux administrateurs sont désignés par le groupe Eiffage tant que celui -ci détient au moins 33 % du capital, et deux administrateurs, indépendants des groupes Vinci et Eiffage et sans fonction en leurs seins ou relation d'affaires, sont élus par l'assemblée générale pour représenter les actionnaires minoritaires. Les groupes Vinci et Eiffage votent systématiquement à hauteur de la moitié de leurs actions en faveur de chacun des candidats posant leur candidature au titre des deux postes d'administrateurs représentant les actionnaires minoritaires, et votent systématiquement à hauteur de l'autre moitié de leurs actions contre chacun des candidats posant leur candidature au titre des deux postes d'administrateurs représentant les actionnaires minoritaires.

Résolution D

De nouveaux alinéas sont ajoutés à la fin de l'article 11 des statuts :

Chaque administrateur est tenu de détenir de façon continue jusqu'à la fin de son mandat un nombre minimum d'actions de la société pour un montant correspondant à la rémunération annuelle moyenne versée aux membres du conseil d'administration appréciée l'année précédant sa première nomination o u son renouvellement.

Compte tenu de leurs responsabilités spécifiques, le président du conseil d'administration et les présidents des comités du conseil sont tenus de détenir pendant toute la durée de ces mandants un nombre d'actions de la société double de celui mentionné à l'alinéa précédent.

Ces niveaux de détention s'observent au plus tard dans les 6 mois de la nomination d'un nouvel administrateur ou de son renouvellement, et au plus tard pour l'ensemble des membres du conseil d'administration le 31 d écembre 2022. À défaut, l'administrateur fautif est réputé démissionnaire d'office.

Motifs exposés par les actionnaires :

Résolution A

Madame Françoise Vial-Brocco est administrateur de SMTPC depuis le 4 avril 2012 et présidente du comité d'audit depuis le 4 décembre 2012.

Madame Françoise Vial-Brocco est qualifiée d'administratrice indépendante de SMTPC et à ce titre devrait avoir particulièrement le souci de représenter la voix des actionnaires minoritaires au sein du conseil d'administration de SMTPC. Ceci ne l'a pas empêché le 16 juillet 2021, puis à deux reprises le 28 octobre 2021, de refuser de recevoir pour les écouter des représentants d'actionnaires minoritaires détenant un tiers du flottant et contestant le prix du projet d'offre d'expropriation à 21 € qu'avaient annoncé Vinci et Eiffage.

Par ailleurs, présidente du comité d'audit, et malgré sa longue expérience du monde des affaires et du secteur financier, elle n'a pas détecté que la société avait commencé en 2020, puis continuer en 2021, à amortir les travaux de la bretelle Schloesing dont l'ouverture n'est pas prévue avant l'été 2023, en contradiction avec le principe comptable de base de rattachement des charges aux produits de l'exercice. Il aurait suffi que Madame Françoise Vial-Brocco pose en comité d'audit ou en conseil d'administration la question de savoir comment la société entendait amortir ces travaux, les plus importants que SMTPC a réalisés depuis l'ouverture du tunnel en 1993, pour s'interroger légitimement sur la pertinence de ce choix erroné. Aurait ainsi été évité de devoir arrêter de nouveau les comptes 2021 quatre semaines après un premier arrêté, situation particulièrement rarissime pour une société cotée, au demeurant dans un secteur peu complexe.

Enfin, sous la présidence du comité d'audit de Madame Françoise Vial -Brocco, SMTPC s'est engagée dans des transactions avec la filiale à 100 % de Vinci et Eiffage, Prado -Sud, dans des conditions qui nous paraissent pénaliser systématiquement SMTPC et avantager tout aussi systématiquement Prado Sud, et donc Vinci et Eiffage qui détiennent la totalité du capital de Prado Sud.

A titre d'exemple, on peut citer le partage de la recette des billets combinés Prado Sud - SMTPC 2,60 € - 2,60 € contre 2,30 € - 2,90€ pour des billets non combinés.