Les formulaires de pouvoir et les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique seront tenus à la disposition des Actionnaires au siège de la SMB et auprès de leurs Sociétés de Gestion et d'Intermédiation à compter du vendredi 31 mai 2024.

