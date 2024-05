La Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie a été créée en 1973 à l'initiative de l'Etat marocain, pour répondre aux besoins croissants de l'économie nationale en produits de chimie et de pétrochimie. Leader national de la production de PVC, de la soude caustique, d'acide chlorhydrique, d'eau de javel et de chlore, SNEP filiale de YNNA Holding est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2007. SNEP emploie environ 560 collaborateurs dans le respect des normes de sécurité-santé-environnement et figure parmi les premières sociétés marocaines disposant du label RSE de la CGEM, une distinction qui vient enrichir son adhésion à la Charte de YNNA Holding pour l'Engagement Social et le Développement Durable.

Compte tenu des spécificités de l'industrie pétrochimique, telles que les exigences strictes en matière de sécurité et la nature intégrée et séquentielle des processus, le premier trimestre 2024 a été marqué par un démarrage progressif de la production. Cette période, planifiée et maîtrisée, a eu un impact sur le niveau général d'activité de SNEP, et plus particulièrement sur l'activité vinylique.

