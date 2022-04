Societe Nationale d'Electrolyse et de Petrochimie S A : SNEP - Résultats financiers 2021 27/04/2022 | 13:55 Envoyer par e-mail :

BILAN ACTIF A C T I F EXERCICE EXERCICE PRECEDENT Brut Amortissements et Provisions Net Net A C T I F I M M O B I L I S E Immobilisations en non valeurs[A] Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles[B] 47.381.318,14 30.533.709,27 16.847.608,8 14.715.747,37 Immobilisations en Recherche et Dev. Brevets, marques, droits et valeurs similaires 30.568.700,94 30.533.709,27 34.991,6 57.329,17 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 16.812.617,20 16.812.617,2 14.658.418,20 Immobilisations corporelles[C] 1.504.178.101,04 1.151.112.307,71 353.065.793,3 247.560.704,54 Terrains 4.814.184,20 4.814.184,2 4.814.184,20 Constructions 70.099.611,45 61.905.545,03 8.194.066,4 7.943.687,36 Installations techniques, matériel et outillage 1.102.645.986,00 1.061.316.903,85 41.329.082,1 53.561.712,08 Matériel de transport 16.549.336,88 16.431.533,81 117.803,0 250.612,67 Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers 13.684.913,10 11.254.501,23 2.430.411,8 1.932.867,74 Autres immobilisations corporelles 355.674,60 203.823,79 151.850,8 5.637,69 Immobilisations corporelles en cours 296.028.394,81 296.028.394,8 179.052.002,80 Immobilisations financières[D] 487.046.824,56 43.363.539,46 443.683.285,1 401.076.349,26 Prêts immobilisés 1.419.971,65 447.000,00 972.971,6 493.583,24 Autres créances financières 170.735.735,76 19.968.342,66 150.767.393,1 168.640.155,67 Titres de participation 314.891.117,15 22.948.196,80 291.942.920,3 231.942.610,35 Autres titres immobilisés Ecarts de conversion actif[E] Diminution des créances immobilisées Augmentations des dettes de financement A C T I F C I R C U L A N T TOTAL (A+B+C+D+E) 2.038.606.243,74 1.225.009.556,44 813.596.687,3 663.352.801,17 Stocks[F] 158.674.129,40 14.157.677,29 144.516.452,1 109.359.422,33 Marchandises 104.000,00 104.000,0 708.100,00 Matières et fournitures consommables 147.861.510,79 14.157.677,29 133.703.833,5 92.174.973,42 Produits en cours 286.773,44 286.773,4 150.658,89 Produits intermédiaires et produits résiduels 1.438.287,89 1.438.287,8 4.930.860,60 Produits finis 8.983.557,28 8.983.557,2 11.394.829,42 Créances de l'actif circulant[G] 608.435.049,75 14.794.981,09 593.640.068,6 498.179.209,20 Fournis. débiteurs, avances et acomptes 905.136,82 905.136,8 1.162.575,40 Clients et comptes rattachés 476.205.033,33 14.794.981,09 461.410.052,2 409.797.528,12 Personnel 901.566,89 901.566,8 925.520,94 Etat 54.646.380,30 54.646.380,3 43.367.975,12 Comptes d'associés Autres débiteurs 72.253.539,15 72.253.539,1 41.950.626,48 Comptes de régularisation- Actif 3.523.393,26 3.523.393,2 974.983,14 Titres valeurs de placement[H] 115.255,04 Ecarts de conversion actif[I]|Eléments circulants 419.218,66 419.218,6 79.600,00 TOTAL II (F+G+H+I) 767.528.397,81 28.952.658,38 738.575.739,4 607.733.486,57 T R E S O R E R I E Trésorerie-Actif 192.699.459,00 192.699.459,0 225.750.150,44 Chèques et valeurs à encaisser 17.668.870,32 17.668.870,3 19.789.774,51 Banques, T.G et C.C.P 174.960.588,68 174.960.588,6 205.890.375,93 Caisse, Régie d'avances et accréditifs 70.000,00 70.000,0 70.000,00 TOTAL III 192.699.459,00 192.699.459,0 225.750.150,44 TOTAL GENERAL I+II+III 2.998.834.100,55 1.253.962.214,82 1.744.871.885,7 1.496.836.438,18 BILAN PASSIF P A S S I F EXERCICE EXERCICE PRECEDENT F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T CAPITAUX PROPRES 858.232.959,71 759.990.611,93 Capital social ou personnel (1) 240.000.000,00 240.000.000,00 Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé 240.000.000,00 240.000.000,00 Dont versé 240.000.000,00 240.000.000,00 Prime d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale 24.000.000,00 24.000.000,00 Autres réserves 100.000.000,00 100.000.000,00 Report à nouveau (2) 359.990.611,93 300.480.334,35 Résultat en instance d'affectation Résultat net de l'exercice (2) 134.242.347,78 95.510.277,58 Total des capitaux propres (A) 858.232.959,71 759.990.611,93 Capitaux propres assimilés (B) Subvention d'investissement Provisions réglementées Dettes de financement (C) 171.720.875,92 221.823.724,57 Emprunts obligataires Autres dettes de financement 171.720.875,92 221.823.724,57 Provisions durables pour risques et charges (D) 98.613,00 98.613,00 Provisions pour risques 98.613,00 98.613,00 Provisions pour charges Ecarts de conversion-passif (E) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) 1.030.052.448,63 981.912.949,50 P A S S I F C I R C U L A N T Dettes du passif circulant (F) 534.090.996,24 379.536.870,01 Fournisseurs et comptes rattachés 278.986.020,34 185.141.313,59 Clients créditeurs, avances et acomptes 236.115,20 248.426,59 Personnel 1.204.639,43 1.553.736,05 Organismes sociaux 4.083.807,02 3.777.720,36 Etat 126.234.323,91 103.971.936,32 Comptes d'associés 57.088.542,67 34.438.559,67 Autres créanciers 66.128.206,36 50.278.274,29 Comptes de régularisation passif 129.341,31 126.903,14 Autres provisions pour risques et charges (G) 2.571.538,61 1.423.455,75 Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H) 59.849,38 109.300,00 TOTAL II (F+G+H) 536.722.384,23 381.069.625,76 T R E S O R E R I E TRESORERIE PASSIF 178.097.052,87 133.853.862,92 Crédits d'escompte 62.317.999,97 12.587.564,19 Crédits de trésorerie 74.412.099,98 95.520.899,98 Banques (Soldes créditeurs) 41.366.952,92 25.745.398,75 TOTAL III 178.097.052,87 133.853.862,92 TOTAL GENERAL I+II+III 1.744.871.885,73 1.496.836.438,18 (1) Capital personnel débiteur. (2) Bénéficiaire(+).déficitaire(-). COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HorsTaxes) DESIGNATION PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produits E X C Chiffres d'affaires A P L O I Variation de stocks de produits (1) A TI Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même O T Subventions d'exploitation N Autres produits d'exploitation A Reprises d'exploitation : transferts de charges N Total I N CHARGES D'EXPLOITATION E Achats revendus(2) de marchandises R Achats consommés(2) de matières et fournitures FII I Autres charges externes Impôts et taxes I Charges de personnel I Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation III Total IIRESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisésIV Gains de change Interêts et autres produits financiers Reprises financières : transfert charges Total IV CHARGES FINANCIERES Charges d'interêts Pertes de change V Autres charges financières Dotations financières Total V VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) VII RESULTAT COURANT (III+VI) PRODUITS NON COURANTS VIII VIII Produits des cessions d'immobilisations Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes ; transferts de charges Total VIII CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées IX Subventions accordées XVI XII Autres charges non courantes XII Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions XI Total IX X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) IMPOTS SUR LES RESULTATSRESULTAT NET (XI-XII) 1) Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)

2) Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock. Les commentaires des résultats au titre de l'exercice 2021 ont été publiés dans le communiqué de presse du 30 Mars 2022. Le Rapport Financier annuel est mis à votre disposition, à partir du 27 avril 2022 sur le site internet de SNEP à l'adresse suivante : www.snep.ma/Infos-Financières SNEP S.A au capital de 240.000.000 DH - RC : Casablanca 89823 - Siège social : 223, Bd. Mohammed V - Casablanca Tél. : 05 23 32 43 28 - Fax : 05 23 32 43 44 - www.snep.ma BILAN ACTIF COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (Montants en milliers de dirhams) 31-déc.-21 31-déc.-20 ACTIF IMMOBILISÉ 829.400 640.594 Ecart d'acquisition 38.114 47.038 Immobilisations incorporelles 16.848 14.716 Immobilisations corporelles 479.167 325.190 Immobilisations financières 151.840 169.233 Titres mis en équivalence 143.432 84.417 ACTIF CIRCULANT 904.702 826.409 Stocks et en cours 144.516 109.359 Clients et comptes rattachés 461.410 411.187 Impôts différés actifs - - Autres créances et comptes de régularisation 106.075 79.997 Valeurs mobilières de placement - 115 Disponibilités 192.699 225.750 TOTAL DE L'ACTIF 1.734.101 1.467.003 BILAN PASSIF (Montants en milliers de dirhams) 31-déc.-21 31-déc.-20 CAPITAUX PROPRES - Capital 240.000 240.000 - Réserves consolidées 395.948 351.676 - Résultats consolidés 126.164 80.271 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 762.112 671.947 Intérêts minoritaires - - TOTAL CAPITAUX PROPRES 762.112 671.947 PASSIFS À LONG TERME 303.545 316.758 Dettes financières à long terme 303.446 316.659 Subvention reçue - - Provisions pour risques et charges 99 99 PASSIF CIRCULANT 668.444 478.298 Fournisseurs et comptes rattachés 278.986 185.141 Autres dettes et comptes de régularisation 205.018 153.805 Impôts différés passifs 6.343 5.497 Trésorerie passif 178.097 133.854 TOTAL DU PASSIF 1.734.101 1.467.003 (Montants en milliers de dirhams) 31-déc.-21 31-déc.-20 Chiffres d'affaires 1.082.780 916.916 Variation de stocks de produits -5.768 -27.977 Autres produits d'exploitation 16.489 15.548 Achats consommés -655.989 -575.414 Charges externes -97.891 -60.572 Charges de personnel -68.055 -61.976 Autres charges d'exploitation -6.000 -6.009 Impôts et taxes -11.137 -9.320 Dotations d'exploitation -41.356 -43.023 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 213.074 148.174 Charges et produits financiers -7.406 -8.513 RÉSULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 205.668 139.662 Charges et produits non courants -1.002 -1.456 Impôts sur les résultats -68.592 -45.391 Impact changement du taux d'IS sur exercices antérieurs - - RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 136.074 92.815 Quote part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -381 -3.136 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition -9.528 -9.408 RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 126.164 80.271 Intérêts minoritaires - - RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) 126.164 80.271 RÉSULTAT PAR ACTION 52,57 33,45 Deloitte Audit Bd. Sidi Mohammed Benabdellah Bâtiment C - Tour Ivoire 3 - 3ème étage La Marina - Casablanca RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 COOPERS AUDIT MAROC Coopers Audit Maroc 83, Av. Hassan II Casablanca Audit des états de synthèse Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des états de synthèse, ci-joints, de la SOCIETE NATIONALE D'ELECTROLYSE ET DE PETROCHIMIE « SNEP » S.A comprenant le bilan au 31 décembre 2021, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 858 232 959,71 MAD dirhams dont un bénéfice net de 134 242 347,78 dirhams. Ces états de synthèse ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 28 mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société la SOCIETE NATIONALE D'ELECTROLYSE ET DE PETROCHIMIE « SNEP » S.A au 31 décembre 2021 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. QUESTIONS CLÉS IDENTIFIÉES NOTRE RÉPONSE Au 31 décembre 2021, les titres de participa-tion sont inscrits au bilan pour un montant brut de 314 891 KMAD, dépréciés à hauteur de 22 948 KMAD. Les créances rattachées à ces titres de participation sont enregistrées pour un montant brut de 114 558 KMAD et dépréciées à hauteur de 26 017 KMAD. Ces créances sont comptabilisées au niveau des rubriques « Créances immobilisées », « Clients et comptes rattachés » et « Autres débiteurs ». Comme indiqué dans l'état A1 de l'ETIC, les titres de participation sont comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport. A la clôture, ils sont évalués à la valeur actuelle estimée en fonction de la quote-part dans la situation nette ou de la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est estimée principalement sur la base de la méthode des flux futurs actualisés. L'estimation des flux futurs requiert des jugements importants de la Direction, notamment sur le choix des éléments à considérer selon les participa-tions concernées. Les créances rattachées sont appréciées en conséquence suivant les performances financières des participations et leur capacité d'honorer leurs engagements. Dans ce contexte, nous avons considéré l'évaluation des titres de participation et des créances qui leur sont rattachées comme un point clé de l'audit. Nos travaux ont consisté à examiner le processus d'évaluation des titres de participations et des créances rattachées ainsi que des éléments chiffrés utilisés. Nos travaux ont consisté notamment à : • Examiner la cohérence des données et fondent l'évaluation des titres de participation,

• Tester, sur la base des méthodes appropriées l'exactitude des calculs effectués par la société,

• Examiner sur la base des analyses obtenues, l'existence éventuelle de risque additionnel non provisionné lié à ces actifs,

• Analyser le caractère recouvrable des créances rattachées à ces participa-tions au regard des informations disponibles. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anoma-lies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : - Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;

- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informa-tions y afférentes fournies par cette dernière ;

- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;

- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Vérifications et informations spécifiques Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. Casablanca, le 19 avril 2022 Deloitte Audit Sakina Bensouda Korachi Associée Les Commissaires aux Comptes Coopers Audit Maroc Abdelaziz Almechatt Associée Deloitte Audit Bd. Sidi Mohammed Benabdellah Bâtiment C - Tour Ivoire 3 - 3ème étage La Marina - Casablanca RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDÉS Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 COOPERS AUDIT MAROC Coopers Audit Maroc 83, Av. Hassan II Casablanca Opinion Nous avons effectué l'audit des états de synthèse consolidés de la SOCIETE NATIONALE D'ELEC-TROLYSE ET DE PETROCHIMIE (SNEP) S.A, et de sa filiale (Groupe SNEP), qui comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de produits et charges consolidé, le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC), y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états de synthèse consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de 762 112 milliers de dirhams dont un bénéfice net consolidé de 126 164 milliers de dirhams. Ces états ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 28 mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 2021, ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse consolidés de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse consolidés pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. QUESTIONS CLÉS IDENTIFIÉES NOTRE RÉPONSE Au 31 décembre 2021, les titres de participa-tion sont inscrits au bilan pour un montant brut de 314 891 KMAD, dépréciés à hauteur de 22 948 KMAD. Les créances rattachées à ces titres de participation sont enregistrées pour un montant brut de 114 558 KMAD et dépréciées à hauteur de 26 017 KMAD. Ces créances sont comptabilisées au niveau des rubriques « Créances immobilisées », « Clients et comptes rattachés » et « Autres débiteurs ». Comme indiqué dans l'état A1 de l'ETIC, les titres de participation sont comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport. A la clôture, ils sont évalués à la valeur actuelle estimée en fonction de la quote-part dans la situation nette ou de la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est estimée principalement sur la base de la méthode des flux futurs actualisés. L'estimation des flux futurs requiert des jugements importants de la Direction, notamment sur le choix des éléments à considérer selon les participa-tions concernées. Les créances rattachées sont appréciées en conséquence suivant les performances financières des participations et leur capacité d'honorer leurs engagements. Dans ce contexte, nous avons considéré l'évaluation des titres de participation et des créances qui leur sont rattachées comme un point clé de l'audit. Nos travaux ont consisté à examiner le processus d'évaluation des titres mis en équivalence, de l'écart d'acquisition, des créances rattachées ainsi que des éléments chiffrés utilisés. Nos travaux ont consisté notamment à : • Vérifier le calcul de l'écart d'évaluation résultant de la nouvelle prise de participation de SNEP dans DIMATIT et son amortissement ;

• Examiner la cohérence des données et des hypothèses sur lesquelles se fondent l'évaluation des titres mis en équivalence et de l'écart d'acquisition ;

• Tester, sur la base des méthodes appropriées, l'exactitude des calculs effectués par la société ;

• Analyser le caractère recouvrable des créances rattachées à ces titres au regard des informations disponibles. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse consolidés La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de de synthèse consolidés conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du groupe. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse consolidés Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : - Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du

- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du groupe ;

- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informa-tions y afférentes fournies par cette dernière ;

- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploita-tion. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation ;

- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états de synthèse consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

- Nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états de synthèse consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Casablanca, le 19 avril 2022 Deloitte Audit Sakina Bensouda Korachi Associée Les Commissaires aux Comptes Coopers Audit Maroc Abdelaziz Almechatt Associée Attachments Original Link

