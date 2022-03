SPAC: Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 8 avril 2022 - Lancement d'un nouveau projet stratégique - Projet d'acquisition de MyHotelMatch

Paris, le 7 mars 2022 - 18h

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 8 avril 2022

Lancement d'un nouveau projet stratégique

Projet d'acquisition de MyHotelMatch

La Société Parisienne d'Apports en Capital (SPAC - anciennement FPN) confirme le retournement stratégique de ses activités et annonce être en discussion exclusive pour l'acquisition des actifs de MyHotelMatch (MHM) la première plateforme de voyage en cours de développement utilisant les principes de fonctionnement des sites de rencontre en ligne pour connecter les clients et les hôtels. Cette 1ère opération marque le virage stratégique des activités de la Société qui sera entériné lors de la prochaine Assemblée Générale via notamment le changement de nom, d'objet social et la constitution d'une nouvelle gouvernance.

Un concept novateur dans le monde de la FrenchTech

MyHotelmatch a été lancée fin 2019 par des professionnels de l'immobilier et de l'hôtellerie qui ont souhaité révolutionner les agences de voyage (OTA - Online Travel Agency) en ligne en créant une plateforme basée sur l'Intelligence Artificielle (IA) afin d'offrir à ses utilisateurs, plus que la simple possibilité de réserver un hôtel en fonction de son emplacement et de son prix.

Pour qu'un séjour dans un hôtel soit un succès, les clients doivent sentir que l'hôtel correspond à leur personnalité, leurs besoins, leur humeur et le but du voyage. L'harmonie devrait naître entre le voyageur et ceux qui l'accueille. MyHotelMatch utilisera l'intelligence artificielle (IA) pour collecter et analyser les profils cumulés des clients avec les caractéristiques uniques des hôtels et de leurs équipes. Ce faisant, MyHotelmatch entend relever le défi de proposer à ses clients, pour chaque destination, une sélection personnalisée d'hôtels correspondant au plus près à leurs attentes selon des critères personnels allant bien au-delà du seul prix.

Alors que la crise sanitaire due au COVID a eu un impact négatif sur l'industrie hôtelière au cours des deux dernières années, les gens nourrissent un désir insatiable de voyages et d'aventures, et les hôteliers ont la passion de leur métier : accueillir les clients pour leur offrir une expérience riche, personnalisée et mémorable. Mais la probabilité que les clients vivent un séjour remarquable ou que les hôteliers soient en mesure d'adapter ce séjour aux besoins particuliers d'un client est amoindrie lorsque les réservations sont effectuées via des OTA (Booking, Expedia, etc.) basées principalement sur le prix, ou par les heures passées par les clients à rechercher les sites internet des hôtels.

MyHotelMatch transformera l'expérience hôtelière pour les clients et les hôtels en révolutionnant la réservation. En permettant aux clients et aux hôtels de se trouver facilement et de se connecter directement les uns aux autres à l'aide d'un profil d'IA sophistiqué et de techniques d'appariement, MyHotelMatch garantira aux clients de pouvoir créer une expérience mémorable, et à l'hôtelier de façonner un séjour sur-mesure pour le client.

Les OTA traditionnelles prélèvent d'importantes commissions atteignant jusqu'à 25% du chiffre d'affaires d'un hôtel ; coûts qui sont finalement payés par les clients. MyHotelMatch brisera ce modèle avec des frais de réservation qui diminueront progressivement au fur et à mesure que les clients et les hôtels l'utiliseront. De cette façon, MyHotelMatch prévoit de diviser par deux le coût des réservations tout en facilitant une meilleure rencontre entre les clients et les hôtels.

Une transformation structurante pour accélérer la dynamique de SPAC

Comme annoncé, la SPAC qui ne détient plus aucun actif immobilier et abandonne cette activité historique, initie avec cette opération un nouveau cycle de développement commençant avec MyHotelMatch, et transforme radicalement son modèle économique afin de bénéficier des opportunités de croissance qu'offre ce concept novateur d'hôtellerie en ligne.

Afin de mener à bien ce projet, SPAC va racheter les actifs de MyHotelMatch auprès de Ott Venture, créateur de ce concept. Ce rachat inclut tous les droits de propriété intellectuelle liés à l'activité de MyHotelMatch (nom de domaine, algorithme, .).

Lors de la réunion du 16 février 2022, le conseil d'administration de la SPAC, avec l'abstention de Monsieur Ott, a accordé à ce dernier le pouvoir de rédiger et finaliser une lettre d'intention conformément à une proposition de lettre d'intention que le conseil a examinée. La lettre d'intention a été signée le 4 mars 2022 et cette transaction sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle.

Cette opération sera exclusivement financée en Bons de Souscription d'Actions (BSA). Chaque BSA confère à son titulaire le droit d'acquérir deux actions de SPAC au prix d'exercice de 0,05 ?. La SPAC détient actuellement 97 millions de BSA, dont 64 millions serviront de paiement à Ott Ventures pour la transaction MyHotelMatch, et les 33 millions restants seront disponibles dans les comptes de la société. Ces BSA seront le seul mode de paiement pour MyHotelMatch et permettront aux actionnaires de la SPAC de bénéficier du fort potentiel de revalorisation de MyHotelMatch.

Jean-François Ott, précise : « C'est un projet ambitieux, une vraie révolution, que je souhaite partager avec nos actionnaires afin qu'ils puissent participer à l'aventure dès le lancement de celle-ci et en bénéficier pleinement. MyHotelMatch peut devenir pour l'hôtellerie et le monde du voyage, ce que Netflix est devenu pour la télévision : la nouvelle référence incontournable. Cette technologie remportera l'adhésion des clients hôteliers et voyageurs qui ne veulent ni être déçus, ni perdre de temps, et surtout qui veulent trouver un bon 'match '».

Assemblée Générale Mixte convoquée le 8 avril 2022 à 14 h

Afin d'acter le retournement stratégique de ses activités et d'accélérer son virage technologique, la Société Parisienne d'Apports en Capital (SPAC - anciennement FPN) convoque ses actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le vendredi 8 avril 2022 à 14 heures, au CoworkOffice - Bâtiment A - Bureau 201 du 965 de l'avenue Roumanille à 06410 Biot.

Au cours de cette Assemblée, les actionnaires seront notamment amenés à se prononcer sur :

- la modification des statuts de la société et le changement de nom en MyHotelMatch ;

- le changement de siège social à Sophia Antipolis, ville labellisée et accueillant l'un des quatre Instituts Interdisciplinaires d'Intelligence Artificielle (« 3IA ») nationaux. Le 3IA Côte d'Azur a pour ambition de créer un écosystème innovant, influent au niveau local, national et international, pour accélérer et participer activement à la recherche, l'enseignement et le monde de l'IA. En se positionnant au c?ur de ce pôle d'excellence, MyHotelMatch entend bénéficier de l'écosystème dédié au développement des technologies de l'IA ;

- le renforcement du conseil d'administration, avec l'approbation de nouveaux administrateurs experts dans les domaines de l'hôtellerie, de l'e-commerce, de la technologie afin d'accompagner la stratégie et la nouvelle feuille de route de la société.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale Mixte, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 4 mars 2022. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.

L'avis de réunion, ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de la société : https://www.spacparis.biz (rubrique « Finance et Information réglementée », « Informations réglementées »).

SPAC amorce un nouveau cycle de développement historique au travers de ce 1er projet d'acquisition et marque son entrée dans le monde de la Tech. Cette transformation concrétisée par un changement de nom, un nouveau modèle économique et surtout un plan de développement redessiné lui ouvre de nouvelles perspectives sur un marché porteur. La société étudie actuellement d'autres partenariats qui pourraient venir renforcer son offre innovante de services hôteliers en ligne.

Contact

Relation investisseurs SPAC - contact@spacparis.biz

Relation presse - spac@aelium.fr - 01 75 77 54 65

A propos de SPAC

Société Parisienne d'Apports en Capital - SPAC, historiquement spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise, a décidé d'opérer un retournement stratégique de ses activités. A ce jour, la société ne détient plus d'actif immobilier et souhaite développer des services hôteliers en ligne à forte valeur ajoutée. Ce challenge ambitieux ouvre à la société de nouvelles perspectives sur le marché porteur de l'hôtellerie en ligne.

SPAC est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C (ISIN : FR0011277391 - FPN).

Plus d'informations sur : www.fonciere-parisnord.com et spacparis.biz