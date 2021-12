SPAC: M. Jean-Francois OTT nommé Président Directeur Général de SPAC

SPAC

Paris, 16 décembre 2021 à 8h50 M. Jean-François OTT nommé Président Directeur Général de SPAC Le conseil d'administration de la Société Parisienne d'Apports en Capital (SPAC - anciennement FPN), réuni le 13 décembre 2021, a pris acte de la décision d'Alain Duménil, d'être déchargé, pour des raisons personnelles, de ses fonctions de Président Directeur Général de la société, et décidé de nommer M. Jean-François OTT afin d'assurer ces fonctions. Jean-François OTT est président de Ott Properties, PDG d'Ott Ventures et fondateur du fonds Velvetfund. Jean- François est également le fondateur d'ORCO Property Group, un des pionniers et acteurs principaux de l'immobilier en Europe centrale. Il est à l'origine de plus de 4 milliards d'euros d'investissement dans la région et a lancé la chaîne d'hôtels MaMaison Hotels & Residences. Contact : Relation investisseurs SPAC contact@spacparis.biz A propos de SPAC Société Parisienne d'Apports en Capital - SPAC (ex Foncière Paris Nord) est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise. A fin 2020, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface de bureaux de 52 000 m2 situés en région parisienne. SPAC est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C (ISIN : FR0011277391 - FPN). Plus d'informations sur : www.fonciere-parisnord.com et spacparis.biz



