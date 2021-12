SPAC

SPAC: Résultats des demandes de BSA de la SPAC



29-Déc-2021 / 18:00 CET/CEST

Paris, le 29 décembre 2021 - 18h

Résultats des demandes de BSA de la SPAC La Société Parisienne d'Apports en Capital (SPAC - anciennement FPN), annonce avoir reçu les demandes de près d'une trentaine d'actionnaires pour la distribution de Bons de Souscription d'Actions (BSA) gratuits de la Société. Ces actionnaires représentent 10 746 477 titres de la SPAC, soit un total de 73 322 529 BSA à distribuer. Pour rappel, ces BSA ont une maturité au 4 décembre 2023 et chaque BSA permet d'acquérir 2 actions de la SPAC pour 0,05 EUR, soit un prix de revient de 0,025 par action nouvelle. Cette distribution, approuvée par le Conseil d'Administration de la Société et réservée aux actionnaires détenant plus de 100 000 actions[1], a pour objectif de récompenser la patience et la fidélité des actionnaires historiques de la Société. Fort de cette base consolidée, le Groupe va poursuivre son développement et accélérer son recentrage stratégique sur les acquisitions immobilières. Suite à cette distribution, la société. SPAC (FPN) détient dans ses livres un solde de 97?443?133 BSA qu'elle conserve pour accompagner son développement. Contact : Relation investisseurs SPAC contact@spacparis.biz A propos de SPAC Société Parisienne d'Apports en Capital - SPAC (ex Foncière Paris Nord) est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise. A fin 2020, le patrimoine immobilier du Groupe totalise une surface de bureaux de 52 000 m2 situés en région parisienne. SPAC est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C (ISIN : FR0011277391 - FPN). Plus d'informations sur : www.fonciere-parisnord.com et spacparis.biz [1] Communiqué du 27 octobre 2021 Fichier PDF dépôt réglementaire



