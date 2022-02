SPAC

SPAC: Retournement stratégique - Entrée en négociations exclusives pour l'acquisition d'une plateforme de réservation hôtelière basée sur l'Intelligence Artificielle (IA)



21-Fév-2022 / 08:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Paris, le 21 février 2022 - 8h SPAC

Retournement stratégique Entrée en négociations exclusives pour l'acquisition d'une plateforme de réservation hôtelière basée sur l'Intelligence Artificielle (IA) La Société Parisienne d'Apports en Capital (SPAC - anciennement FPN), opère un virage stratégique de ses activités afin de développer des services hôteliers en ligne à forte valeur ajoutée. A travers cette nouvelle feuille de route, la société SPAC, qui ne détient plus aucun actif immobilier, souhaite initier un nouveau cycle de développement et transformer radicalement son modèle économique afin de bénéficier des opportunités de croissance qu'offre le monde de l'hôtellerie en ligne. A cette fin, la société SPAC est entrée en négociations exclusives pour l'acquisition, le développement, et la commercialisation d'une plateforme de réservation hôtelière basée sur l'Intelligence Artificielle (IA). SPAC est également en discussions avec d'autres acteurs du secteur afin de nouer des partenariats ciblés dans le domaine. SPAC convoquera prochainement ses actionnaires lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire afin de leur présenter ce changement stratégique, en vue d'entériner les modalités de cette transformation, ainsi que la mise en place d'une nouvelle gouvernance pour mener à bien ce projet ambitieux. Les conditions et modalités ainsi que la conclusion de l'acquisition de ces actifs seront notamment soumises à la réalisation de due diligences satisfaisantes ainsi qu'à l'approbation préalable du Conseil d'administration de SPAC. Contact Relation investisseurs SPAC - contact@spacparis.biz Relation presse - spac@aelium.fr - 01 75 77 54 65 A propos de SPAC Société Parisienne d'Apports en Capital - SPAC (ex Foncière Paris Nord) est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise. A fin 2020, le patrimoine immobilier du Groupe totalisait une surface de bureaux de 52 000 m2 situés en région parisienne. SPAC est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C (ISIN : FR0011277391 - FPN). Plus d'informations sur : www.fonciere-parisnord.com et spacparis.biz Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : SPAC NFDR