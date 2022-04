Societe Tunisienne d'Assurances et de Reassurances : STAR - Assemblée générale ordinaire du 12/05/2022

SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES

ET DE REASSURANCES

STAR

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 23.076.930 DINARS

SIEGE SOCIAL : SQUARE AVENUE DE PARIS-TUNIS

Identifiant Unique : 002388VPM000

Convocation à l'Assemblée Générale

Ordinaire du 12 mai 2022

Les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 12 mai 2022, à 9 heures, à l'hôtel Laico - sis à l'Avenue Med V-Tunis -Place des Droits de l'Homme et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021,

2) Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice 2021 et approbation des conventions règlementées,

3) Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2021,

4) Quitus aux administrateurs,

5) Affectation du résultat de l'exercice 2021,

6) Ratification de la cooptation des administrateurs,

7) Fixation des jetons de présence des administrateurs et des et des membres des différents comités,

8) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024,

9) Pouvoirs en vue des formalités.

Conformément à l'article 45 des statuts mis à jour, l'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant depuis quinze jours (15 jours) au moment de la convocation de l'Assemblée au moins cinq actions libérées des versements appelés. Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux ou un membre de l'Assemblée.

Les différents documents et rapports relatifs aux points inscrits à l'ordre de jour de l'assemblée se trouvent à la disposition des actionnaires au département comptabilité au siège de la société -square avenue de Paris- Tunis dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le projet de Résolutions à soumettre à L'Assemblée Générale

Ordinaire des actionnaires du 12 mai 2022

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2021, approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2021 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à ...............................

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.

Cette résolution est adoptée à ...............................

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à ...............................

Quatrième Résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 comme suit :

Résultat 2021 21 055 608 268 Résultats reportés 2013 & antérieurs 17 806 087 763 Résultats reportés 2020 145 362 528 219 Total 184 224 224 250 Réserves pour Fonds Social 1 000 000 000 Dividendes prélevés sur les résultats reportés 2013 et antérieurs 8 423 079 450 Résultats reportés 2013 & antérieurs 9 383 008 313 Report à nouveau 165 418 136 487 Total report à nouveau 2021 174 801 144 800

En conséquence, il sera servi un dividende de 3,650 dinars par action. Ces dividendes seront distribués en totalité sur le reliquat du report à nouveau disponible au 31/12/2013 et sont donc exonérés de la retenue à la source au titre de l'Impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Ces dividendes seront mis en paiement à compter du …………… . auprès des intermédiaires en bourse et des détenteurs des comptes dépositaires des titres pour les titres qui y sont déposés et à la Société Tunisienne de Banque pour les titres non déposés.

Cette résolution est adoptée à ................................

Cinquième Résolution

Le Conseil d'Administration a coopté :

- Madame Sihem NEMSIA en tant qu'administrateur représentant l'Etat Tunisien en remplacement de Monsieur Sami ZOUBEIDI,

- Madame Asma MESSAOUDI en tant qu'administrateur représentant l'Etat Tunisien en remplacement de Madame Sihem NEMSIA,

- Monsieur Mohamed CHOUIKHA en tant qu'administrateur représentant la Société Tunisienne de Banque en remplacement de Monsieur Lotfi DEBBABI,

- Madame Amina BOUZGUENDA ZEGHAL en tant qu'administrateur indépendant.

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie cette cooptation et approuve la désignation de Mesdames Asma MESSAOUDI, Amina BOUZGUENDA ZEGHAL et Monsieur Mohamed CHOUIKHA en qualité d'administrateurs.

En conséquence, la composition du Conseil d'Administration sera comme suit :

Administrateur :

Echéance mandat, qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les états financiers de :

- Quatre membres représentant l'Etat Tunisien et Entreprises Publiques : * Monsieur Samir MLAOUHIA 2022 * Madame Najoua KHRAEIF 2022 * Madame Asma MESSAOUDI 2022 * Monsieur Mohamed CHOUIKHA 2022

- Quatre membres représentant Groupama Holding Filiales et Participations : * Monsieur Olivier PEQUEUX 2022 * Monsieur Yu-Yi FANG 2022 * Monsieur Didier LALUET 2022 * Monsieur Habib KARAOULI 2022

- Membres indépendants : * Monsieur Anis ALLOUCHE 2023 * Madame Amina BOUZGUENDA ZEGHAL 2023

- Membre représentant les actionnaires minoritaires : * Monsieur Ezzeddine EL KADHI 2022

- Membre représentant les actionnaires privés :

* Ekuity Capital : Monsieur Aymen BEN AYED. 2022

Cette résolution est adoptée à ................................

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 8 000 DT le montant brut annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du Conseil d'Administration, le même montant sera alloué aux administrateurs membres du comité permanent d'audit et aux administrateurs membres du comité financier de pilotage, du comité de gestion des risques et du comité de nominations et de rémunérations.

Cette résolution est adoptée à ................................

Septième Résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet « Générale Audit et Conseil » représenté par Madame Selma LANGAR comme co-commissaire aux comptes de la Société Tunisienne d'Assurance et de Réassurance pour un mandat de trois ans 2022, 2023 et 2024 soit une période venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à ................................

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs à monsieur le Directeur Général et/ou à son représentant légal pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement de dépôts et de publication prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à ................................