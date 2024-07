Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications (SOTETEL) est spécialisée dans la mise en oeuvre, l'installation et la maintenance des réseaux privés et publics de télécommunications. L'activité de la société s'organise autour de 4 pôles : - déploiement des infrastructures des réseaux publics : réalisation de travaux de génie civil pour les réseaux de transmissions et pour les réseaux d'accès, prestations d'ingénierie, d'installation et de raccordement des câbles à fibre optique, fourniture et installation de pylônes, prestations de maintenance et de sécurisation des réseaux, etc. ; - construction, mise en exploitation et maintenance des réseaux de télécommunication sans fil ; - prestations de services de câblage et de connectivité : étude, configuration et déploiement des solutions WIFI, fourniture et maintenance des accès ADSL, expansion et mise à niveau des réseaux de connexion, installation des équipements, etc. ; - intégration et mise en service des systèmes de télécommunications : commutateurs, centres de transit, systèmes de sécurité, etc. pour le compte des opérateurs télécoms, des équipementiers, des entreprises et des administrations. 98,6% du CA est réalisé en Tunisie.

Secteur Communications et réseautage