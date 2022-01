COVID-19 : Destination Le Canada 18/01/2022 : Faisant suite à la dernière décision des autorités canadiennes relative aux nouvelles exigences obligatoires visant les voyageurs à destination du Canada, TUNISAIR informe son aimable clientèle que : Toute personne âgée de cinq ans et plus qui se rend au Canada devra fournir un résultat de test moléculaire de dépistage de la COVID-19 avant de monter à bord de l'avion à destination du Canada, même si elle est entièrement vacciné. Si le résultat est négatif, le test doit avoir été effectué dans les 72 heures précédant le vol à destination du Canada pour que le voyageur soit autorisé à monter à bord. Si le passager a obtenu un résultat positif, qu'il s'est rétabli, mais qu'il obtient encore un résultat positif à un test de dépistage, il sera autorisé à monter à bord, pourvu que le test ait été réalisé au moins 10 jours, mais pas plus de 180 jours, avant la date prévue du vol vers le Canada, et à condition qu'il n'ait plus de symptômes. Le voyageur qui ne présente pas de résultat de test pendant l'une des périodes de validité se verra refuser l'embarquement, à moins qu'il satisfasse à l'une des rares exceptions.

Tous les voyageurs doivent prévoir à se soumettre à un test moléculaire de la COVID-19 à l'arrivée au Canada, quel que soit leur statut vaccinal. Nous encourageons fortement les voyageurs à s'inscrire au test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée afin d'éviter les longues files d'attente et les retards de traitement. Visitez voyage.gc.ca/essais pour obtenir de l'information sur l'inscription.

Tous les voyageurs doivent se mettre à un plan de quarantaine au minimum jusqu'à ce qu'ils reçoivent les résultats de leurs tests effectués à l'arrivée. De plus amples renseignements se trouvent sur voyage.gc.ca. ◾️ Avant d'embarquer sur le vol à destination du Canada, il convient de noter que, à quelques exceptions près : Les voyageurs doivent télécharger la version la plus récente d'ArriveCAN et soumettre numériquement les renseignements requis dans les 72 heures suivant leur arrivée au Canada.

Quelques questions relatives à l'état de santé seront posées avant le vol. Les passagers sont tenus de répondre véridiquement. Une réponse fausse ou trompeuse pourrait entraîner une amende maximale de 5000 $.

Les voyageurs âgés de six ans et plus doivent être munis d'un masque qui couvre la bouche, le nez et le menton, même si elles sont entièrement vaccinés. Le masque doit être porté pendant tout le voyage afin d'éviter la propagation accidentelle de la COVID-19 par les gouttelettes respiratoires.

Il convient de noter que dans le cas d'enfants âgés de deux à cinq ans, l'adulte responsable de l'enfant doit tout de même veiller à ce qu'un masque soit mis à la disposition de l'enfant avant l'embarquement et doit, dans la mesure du possible, encourager l'enfant à le porter. Si un voyageur ne respecte pas l'obligation de porter un masque, il risque une amende pouvant atteindre 5 000 $. Les voyageurs doivent également être avisés qu'ils peuvent être soumis à des mesures provinciales ou territoriales à leur destination. Ils doivent s'assurer qu'ils sont bien informés de toute exigence de santé publique locale.

À titre de rappel, toute personne qui se sent malade ne pourra pas monter à bord d'un vol puisqu'elle peut potentiellement présenter un risque pour les autres personnes. Si des symptômes liés à la covid (comme de la fièvre, la toux ou de la difficulté à respirer) se manifestent pendant le vol, veuillez en informer immédiatement l'équipage à bord.

Il incombe au voyageur de s'assurer qu'il est admissible à entrer au Canada. De plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité se trouvent sur le site Web du gouvernement du Canada.