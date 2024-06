SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES SOTUVER

Dans le cadre du renforcement de sa gouvernance, et en application de l'article 38 du règlement général de la bourse tel que modifié par arrêté du ministre des finances du 15 août 2019 et de la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n° 23 du 10 mars 2020, relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au conseil d'administration et au conseil de surveillance et du représentant des actionnaires minoritaires, la société TUNISIENNE DE VERRERIES SOTUVER lance un appel à candidature pour la désignation d'un administrateur indépendant.

