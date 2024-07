SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVER

La situation régionale et internationale est un facteur de complication et de délais. Le projet est stratégique pour la SOTUVER, et il est nécessaire de trouver le bon partenaire et les bons accords à même de servir les objectifs de développement de la Société.

