L'intégration d'Eco-Gad permet à SOTIPAPIER d'optimiser son infrastructure de recyclage et de réduire sa dépendance vis-à-vis des fluctuations des prix du vieux papier et carton, consolidant ainsi sa chaîne d'approvisionnement et renforçant sa résilience économique. De plus, cette alliance stratégique prévoit l'expansion de l'empreinte d'Eco-Gad en Tunisie, avec l'ouverture planifiée de nouveaux centres de collecte et de traitement.

Eco-Gad dispose de six centres de collecte et de traitement stratégiquement répartis à travers la Tunisie, notamment à Bizerte, Tunis, Sousse et Sfax. À travers sa filiale Colibris, Eco-Gad excelle également dans le secteur technologique avec le développement et la commercialisation d'une application innovante facilitant la collecte de porte à porte des déchets recyclables, tout en promouvant une gestion responsable des déchets au sein des entreprises.

Disclaimer

Sotipapier SA published this content on 22 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 May 2024 16:26:05 UTC.