SOCIETY PASS INCORPORATED : Ascendiant Capital optimiste sur le dossier

Society Pass Incorporated est un écosystème de fidélisation et de marketing des données qui exploite plusieurs plateformes de commerce électronique et de style de vie sur différents marchés. La société comprend sept interfaces de commerce électronique, qui sont divisées en deux segments : un segment destiné aux consommateurs qui cible les consommateurs et un segment destiné aux commerçants qui cible les commerçants. Le segment des consommateurs comprend l'application SoPa food & beverage (F&B), le site web SoPa.asia F&B Marketplace, l'application Leflair et le site web Leflair Lifetyle Marketplace. Le segment des commerçants comprend l'application #HOTTAB Biz, l'application #HOTTAB POS et le site Web d'administration Hottab.net. Les interfaces de la plateforme de marketing électronique de la société, axées sur les données, mettent en relation les consommateurs et les commerçants dans les secteurs du F&B et du style de vie. Les filiales de la société comprennent Society Technology LLC, SoPa Technology Pte Ltd, SoPa Cognitive Analytics Pte Ltd, Sopa Technology Co Ltd, HOTTAB Pte Ltd, HOTTAB Vietnam Co Ltd, et Pushkart.ph.

Secteur Services et conseils en informatique