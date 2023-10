Socket Mobile, Inc. est un fournisseur de solutions de capture et de livraison de données dans le domaine de la mobilisation de la main-d'œuvre. Les solutions de capture de données de la société sont intégrées dans des applications mobiles utilisées dans les points de vente, les services commerciaux (travailleurs sur le terrain), le suivi des actifs, les processus de fabrication et le contrôle de la qualité, le transport et la logistique (suivi et mouvement des marchandises), la gestion d'événements (billetterie, entrée, contrôle d'accès et identification), le secteur médical et l'éducation. Ses principaux produits sont des dispositifs de capture de données sans fil intégrant la lecture de codes-barres ou les technologies RFID/Near Field Communications (NFC) qui se connectent via Bluetooth. Ses produits fonctionnent avec des applications exécutées sur des smartphones, des ordinateurs mobiles et des tablettes. Elle propose un kit de développement logiciel (Capture-SDK) aux fournisseurs d'applications, qui leur permet d'offrir à leurs consommateurs ses fonctions avancées de lecture de codes-barres. Ses produits sont intégrés par les fournisseurs d'applications et sont commercialisés par ces derniers ou leurs revendeurs.

Secteur Equipements et pièces électroniques