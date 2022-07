BONDS : S&P relève la perspective de la note "BBB+" de Sodexo à "stable"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--S&P Global Ratings a relevé mercredi la perspective de la note "BBB+" du groupe de restauration collective Sodexo de "négative" à "stable". Pour l'agence de notation financière, "la bonne performance de Sodexo s'est poursuivie au troisième trimestre de l'exercice 2021-2022 et l'allègement des restrictions sanitaires dans la plupart des marchés soutient la révision des perspectives". Sodexo a indiqué la semaine dernière que ses revenus du troisième trimestre, clos fin mai, avaient atteint 5,52 milliards d'euros, soit une hausse sur un an de 23,2% en données publiées et de 18,3% en données internes, c'est-à-dire hors effet de change et de périmètre. (adore@agefi.fr) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2022 08:10 ET (12:10 GMT)