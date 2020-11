Sodexo : Crédit Suisse relève son objectif de cours

11/11/2020 | 12:51

Crédit Suisse augmente son objectif de cours compte tenu de l'amélioration de la marge pour l'exercice 2022.



' Les nouvelles estimations sont de 14 % et 9 % supérieures au consensus sur l'EBIT pour l'exercice 2022 et 2023 et les recettes de 3 à 4 % supérieures ' indique le bureau d'analyses.



Crédit Suisse relève son objectif de cours de 2 euros pour le porter à 70 euros et confirme son opinion neutre sur la valeur principalement en raison de sa marge à moyen et à long terme de 5,7 %, contre 5,3 % précédemment.



' Les investisseurs surveilleront probablement les commentaires sur l'impact du travail à domicile sur la restauration et les mesures qui permettront de minimiser les impacts. Sodexo a quantifié l'impact net comme étant de 20 % ' rajoute Crédit Suisse.



