Sodexo : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo indique que le groupe a publié un chiffre d'affaires au 1er semestre 1% au-dessus des attentes à 10.26 MdE. ' La croissance organique a atteint 16.7% soit un ralentissement séquentiel limité au T2 malgré l'émergence du variant Omicron '.



L'EBIT fait plus que doubler à 538 ME, soit une progression des marges de 210 pb (dont +310 pb sur BRS et +200 pb sur OSS) à 5.2%. ' Ceci reste néanmoins inférieur à la norme observée au S1 à savoir plus de 5.9% ' souligne l'analyste.



' Nous avons marginalement ajusté nos estimations et tablons désormais sur une croissance interne de 15.2% (vs 16.4% précédemment), tout en gardant une marge de c.5.0%. Nos BPA sont quasi-stables compte tenu de l'évolution favorable des changes. Notre scénario central reste un retour à 2019 en 2023, tant en chiffre d'affaires qu'en résultat opérationnel, avec un retour à une marge supérieure à 6.0% à partir de 2025e ' rajoute Oddo.



L'analyste confirme sa recommandation à Surperformance et son objectif de cours de 95 E.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.