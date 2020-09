Sodexo : Oddo confirme son opinion et l'objectif de cours

11/09/2020 | 10:32

Le groupe annonce que sa performance au 4ème trimestre 2020 est en ligne avec les hypothèses présentées en juillet, soit une croissance organique en recul de 27% au 4ème trimestre (-28% sur l'ensemble du 2ème semestre 2020).



Oddo souligne que cette performance est en ligne avec celle du consensus, qui attend à ce stade une croissance organique de -12.6% sur l'année 2020 (Oddo BHF -12.4%e), ce qui suggère -27% au 4ème trimestre selon ses estimations.



' Le groupe précise que l'impact de sa perte d'activité sur le résultat d'exploitation est également en ligne avec ses hypothèses, soit un drop through de 20/23% au S2, qui semble en phase avec les attentes du consensus (EBIT FY20 à 534 ME, Oddo BHF à 508 ME avec un drop through de 21.5%e) '.



Le FCF est également attendu en ligne avec la précédente guidance, soit +/-200 ME au 2ème semestre hors indemnités de remboursement de l'emprunt USPP (149 ME). ' Ces ajustements devraient conduire à un ajustement significativement négatif des BPA 2020e ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 65.0 E inchangé.



