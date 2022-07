Sodexo : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Sodexo avec un objectif de cours relevé de 80 à 82 euros, dans le sillage de prévisions rehaussées après le point d'activité du groupe de services pour son troisième trimestre comptable.



Le bureau d'études table désormais sur 15,9% de croissance organique sur l'ensemble de l'année (contre 15,2% précédemment) 'puisque le groupe s'est montré confiant avec les attentes du consensus pour le dernier trimestre à environ 11,6%'.



Oddo note aussi que Sodexo se traite sur un consensus PE 12 mois d'environ 13 fois, soit une décote de 32% par rapport à la moyenne sur 10 ans, et considère que le rapport risque-rendement sur le titre lui 'semble toujours aussi positif'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

