Sodexo : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère sa préférence pour Sodexo au sein de la restauration collective, avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours relevé de 92 à 98 euros après le relèvement de ses attentes consécutif à la publication des résultats annuels.



Il explique que sa préférence 'repose sur le potentiel d'amélioration des activités le plus important, hors rebond opérationnel de sortie de crise, avec, au global, l'accélération de la croissance organique par an et de la rentabilité, plus proches de ceux de Compass'.



Oddo met aussi en avant un bilan sain, offrant du potentiel pour du M&A et du retour aux actionnaires, ainsi qu'une décote de valorisation de plus de 20% par rapport à Compass, sur la base d'un multiple VE/EBIT 2023 à 12,7 fois et un FCF yield de 6,8%.



