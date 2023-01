Sodexo : Oddo reste à l'achat après les chiffres trimestriels

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-23 (septembre à novembre 2022) de Sodexo est supérieur de 3% aux attentes, à 6 330 ME (contre un consensus de 6 169 ME, Oddo BHF 6 319 ME). Il est en hausse de 20% en données publiées, dont une croissance organique de 12,3% par rapport à la prévision du consensus de 11,3% (Oddo BHF 11,7%).



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 98 E.



Par division, les services sur site s'établit à 6 097 ME (contre un consensus de 5 958 ME) en croissance organique de 11,9% (consensus 10,6%, Oddo BHF 11%).



Pour l'exercice 2022-23, Sodexo a confirmé ses attentes d'une croissance organique comprise entre +8/10% (consensus à 9,2%, Oddo BHF 8,3%e) et une marge opérationnelle d'environ 5,5% (à taux constants, consensus à 5,4%e et Oddo BHF à 5,5%e).



' Nous réitérons notre préférence pour Sodexo dans le segment de la restauration collective en raison de son potentiel d'amélioration de ses activités, qui est le plus important '.



