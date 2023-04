Sodexo : RBC dégrade à 'performance en ligne'

Royal Bank of Canada a dégradé lundi son opinion sur le titre Sodexo, ramenée de 'surperformance' à 'performance en ligne' en raison d'un profil risque/rendement jugé 'mieux équilibré'.



Le broker canadien justifie sa décision par la solide performance du titre au cours des 12 mois écoulés, sur fond d'amélioration des résultats opérationnels et d'officialisation du projet d'entrée en Bourse de sa filiale de services, avantages et récompenses (BRS), prévu l'an prochain.



RBC fait cependant remarquer que le bilan 'disparate' du groupe de services de restauration collectif en matière de performances opérationnelles, conjugué à une gouvernance d'entreprise jugée insuffisante, pourrait limiter l'intérêt des investisseurs aux niveaux de cours actuels.



Son objectif remonte, malgré tout, de 101 à 106 euros.



