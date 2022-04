Sodexo : Stifel abaisse son objectif de cours

Après une réunion avec la directrice générale de Sodexo, Sophie Bellon, et le directeur financier, Marc Rolland afin d'évoquer les résultats du premier semestre, Stifel maintient sa recommandation Conserver sur le titre mais abaisse son objectif de cours de 78 à 75 euros.



L'analyste baisse de 4% ses estimations d'EBIT ajusté pour les exercices 2023 et 2024.



' Nous restons prudents quant à un éventuel retournement de situation à ce stade. Aucun signe tangible d'amélioration durable des nouveaux contrats nets n'a encore été observé ' indique le bureau d'analyses.



