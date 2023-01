Sodexo : Stifel reste à conserver avant le point d'activité

Stifel maintient sa recommandation 'conserver' et son objectif de cours de 92 euros sur Sodexo, avant l'annonce du chiffre d'affaires du groupe de services au titre de son premier trimestre comptable, à paraitre le 6 janvier.'Nous nous attendons à un début d'année solide, reflétant la dynamique toujours positive pour les services sur site tirés par des vents favorables macroéconomiques et sectoriels', affirme le broker, dont les prévisions dépassent légèrement les attentes du consensus.S'il pointe aussi des perspectives positives pour le chiffre d'affaires 2022-23, avec des objectifs annuels qui seront selon lui réitérés, Stifel 'peine à être convaincu par le dossier au-delà du court terme, alors que le titre fait l'objet d'un consensus à l'achat'.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.