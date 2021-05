Sodexo : Jefferies n'est plus à 'achat'

Jefferies dégrade sa recommandation sur Sodexo directement de 'achat' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 89 à 70 euros, dans une note sur le secteur du services aux entreprises.



Le broker aborde la question de l'impact de l'inflation et d'un marché du travail américain tendu sur les différentes parties de ce secteur, et perçoit des vents contraires potentiels pour les fournisseurs de facilities management.



Concernant Sodexo, Jefferies note que le consensus attend une marge d'EBITA en 2024 plus forte qu'en 2018 et 2019. 'Nos estimations de BPA 2021 et 2022 sont inférieures de 12-14% aux consensus, principalement du fait d'hypothèses de marge plus prudentes', indique-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.