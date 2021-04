Sodexo : Oddo reste à 'surperformance', ajuste sa cible

Oddo BHF reste à 'surperformance' sur Sodexo, en relatif sur la restauration collective notamment face à Elior ('sous-performance'), tout en réduisant son objectif de cours de 95 à 92 euros dans le sillage de ses estimations de BPA 2022/23 (-3,4% en moyenne).



Le bureau d'études explique que sa préférence pour Sodexo repose sur le business mix le plus attractif du secteur, particulièrement dans un environnement télétravail, et le retour sur des niveaux d'activité proches de ceux pré-crise le plus 'rapide' (2023).



Oddo met aussi en avant un bilan sain permettant d'investir et offrant de la flexibilité, une exposition importante aux Etats-Unis, l'un des pays les plus avancés en termes de vaccination, et une décote de valorisation de 17% en moyenne face à Compass et Elior.



