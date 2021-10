3 réflexes qui préservent santé et sécurité: environnement

Le saviez-vous ? Chaque année, près de 2,3 millions de femmes et d'hommes dans le monde succombent à des accidents sur leur lieu de travail ou à des maladies qui y sont liées.

Nous sommes convaincus que les accidents peuvent être évités et nous nous engageons à promouvoir une culture de la prévention afin d'éviter les blessures et les problèmes de santé.

Pour ce faire, nous formons tous nos employés au principe des "3 réflexes de sécurité", reflexes qui doivent être vérifiés avant de commencer toute tâche :

Est-ce que je sais comment effectuer cette tâche ? Ai-je le bon équipement ? Mon environnement est-il sans risques ?

Au-delà du respect des procédures de sécurité strictes, nous encourageons nos collaborateurs à faire preuve d'esprit d'initiatives et à mettre en place des mesures supplémentaires pour améliorer la sécurité.

Chaque année, nous mettons à l'honneur les équipes et les personnes qui font un effort supplémentaire pour assurer la sécurité sur leur lieu de travail en leur décernant le prix "Have a Safe Day".

Voici quelques-unes des idées que les finalistes ont introduites l'année dernière dans l'ensemble du groupe Sodexo pour améliorer le réflexe « Mon environnement est-il sans risques ? » :

En Suisse : des « pense-bête » pour s'assurer de la sécurité de son environnement

En concertation avec leur client basé en Suisse, l'équipe a imprimé les 3 réflexes sécurité sur des autocollants qui ont ensuite été collés sur tous les équipements du site. Le but de cette initiative était de rappeler aux employés les trois points de vigilance pendant leurs journées de travail et de graver plus encore ce process dans leur routine.

Cette initiative a ensuite été dupliquée sur tous les sites en Suisse et d'autres équipes de Sodexo en Europe ont également adopté l'idée.

En Italie : réduire les risques lors des nettoyages en hauteur

Le nettoyage des hottes de four peut être compliqué. Une échelle est souvent nécessaire car la hotte est en hauteur et comporte de nombreuses cavités difficiles d'accès.

Manuela Favaretto, agent d'entretien dans un établissement de santé en Italie, a suggéré d'introduire un outil particulier, habituellement utilisé pour le nettoyage des blocs opératoires. La barre extensible, qui dispose d'un chiffon et d'une petite pompe pour le produit dégraissant, a permis aux employés du site de réduire les risques liés au nettoyage en hauteur. Grâce à ce nouvel outil, l'utilisation d'échelles et d'autres supports a pu être complètement abandonnée dans l'espace restreint autour de la hotte du four, rendant l'environnement plus sûr.

Au Royaume-Uni : des travaux de rénovation garantis sans risques

La rénovation de bâtiments est une excellente occasion d'améliorer à long terme la sécurité globale d'un espace. Cependant, pendant les travaux, le risque de danger augmente... mais certainement pas sous la supervision du directeur des opérations techniques, Ian Hendry. Ian a dirigé la rénovation complète des espaces d'accueil et de vie étudiante sur le site d'une université au Royaume-Uni. Le projet ne relevait pas de la réglementation en matière de construction, de conception et de gestion, mais Ian a insisté pour que l'équipe travaille tout de même conformément à cette réglementation afin de garantir une sécurité optimale. Il a effectué des audits réguliers de santé et de sécurité pour s'assurer que le travail était entrepris en toute conformité et que tous les employés portaient systématiquement des équipements de protection individuelle.

Ian a même encouragé l'équipe à procéder aux mêmes vérifications de sécurité lorsque lui-même effectuait des tâches pratiques. Cela a vraiment aidé à faire comprendre que la sécurité est une responsabilité collective.

La santé et la sécurité sont au cœur de la vie de Ian. Pour en savoir plus sur l'histoire de sa carrière, cliquez ici.

Ce ne sont là que quelques exemples de la contribution de nos équipes à travers le monde pour aider chaque collaborateur, chaque client et chaque consommateur à être plus en sécurité.

Cet article est le troisième volet de la série "3 réflexes pour plus de sécurité". Vous pouvez lire le premier et le deuxième article ici :

En savoir plus sur notre Culture de la Sécurité