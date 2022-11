Le groupe de restauration Sodexo vise une marge opérationnelle supérieure à 6% en 2025

"Aujourd'hui, grâce à notre stratégie de recentrage et d'accélération, et en nous concentrant sans relâche sur l'exécution, nous prévoyons de continuer à améliorer notre performance dans les années à venir", a déclaré Sophie Bellon, PDG, dans un communiqué avant la journée des marchés financiers de Sodexo.

L'une des plus grandes entreprises de restauration au monde aux côtés du britannique Compass, Sodexo a déclaré qu'il s'attendait à ce que son activité de bons de réduction affiche une croissance organique du chiffre d'affaires à deux chiffres pour les exercices 2024 et 2025 et une marge opérationnelle sous-jacente supérieure à 30 % en 2025.

Le groupe avait décidé de ne pas ouvrir la division des bons d'achat à des capitaux externes en mai.