Nouvelle étape, nouveau leadership pour Sodexo

Sodexo annonce des changements dans sa gouvernance

Issy-les-Moulineaux, le 27 juillet 2021

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY).

Le Conseil d’Administration de Sodexo, réuni sous la présidence de Sophie Bellon, a décidé de procéder à la recherche d’un nouveau Directeur Général ou d’une nouvelle Directrice Générale. Cette décision a pour objectif de permettre au Groupe de renforcer sa compétitivité et d’accélérer sa transformation face aux défis de l’après COVID. Notre environnement est en effet marqué par l’accélération des nouveaux comportements et tendances de consommation, par des disruptions digitales et technologiques, et l’émergence de nouveaux business models. Cette nouvelle étape doit permettre au Groupe de s’adapter rapidement aux attentes de ses clients et des consommateurs et retrouver le chemin d’une croissance solide, rentable et responsable dans la durée.

Le Conseil d’Administration a mandaté un cabinet de recrutement pour mener à bien la recherche d’un successeur à Denis Machuel, actuel Directeur Général, qui continuera d’exercer ses fonctions jusqu’au 30 septembre 2021.

A compter de cette date, pour assurer la continuité opérationnelle de l’entreprise pendant la recherche d’un nouveau Directeur Général ou d’une nouvelle Directrice Générale, la Présidente du Conseil d’Administration Sophie Bellon exercera également par intérim la fonction de Directrice Générale.

Le Conseil d’Administration tient à remercier Denis Machuel pour sa contribution au développement du groupe Sodexo et pour avoir porté les valeurs de l’entreprise, qu’il a rejointe en 2007 et dont il est Directeur Général depuis janvier 2018. Le Conseil salue notamment son action pour relancer la dynamique de croissance, interrompue par la crise Covid-19, et pour avoir engagé la digitalisation du Groupe et renforcé ses engagements RSE. Durant la période difficile de la pandémie, son leadership et son action ont fortement contribué à ce que l’entreprise traverse la crise avec résilience et agilité.

Le Conseil d’Administration estime que le Groupe peut aborder avec confiance et sérénité un nouveau chapitre de son histoire. Bénéficiant d’une situation financière saine et opérant sur des marchés porteurs de croissance, le groupe Sodexo prend appui sur un actionnariat familial qui est un gage de stabilité et lui confère une capacité à se projeter sur le long terme.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 64 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.





Chiffres clés

19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2019-2020

420 000 employés au 31 août 2020

Premier employeur privé basé en France dans le monde entier

64 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

11,6 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 30 juin 2021)





Contacts

Analystes et Investisseurs Médias Virginia JEANSON

Tél. : +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Mathieu SCARAVETTI

Tel: +33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com

Pièce jointe