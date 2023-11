En matière de gouvernance, étant donné l'importance croissante des enjeux technologiques et digitaux pour nos activités, j'ai nommé une Directrice Tech, Data et Digital, Alice Guéhennec, qui a rejoint notre équipe de direction.

Et bien entendu, nous travaillons à renforcer notre contribution sociale, sociétale et environnementale, qui est au cœur de notre ambition d'être le leader mondial en matière d'alimentation durable et d'expériences de qualité. Nous œuvrons à la réduction des émissions sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, en collaborant avec nos fournisseurs, en mobilisant nos équipes pour proposer un choix toujours plus important de recettes durables, saines et désirables, en optimisant la consommation d'énergie en partenariat avec nos clients, et en accélérant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Notre approche holistique est avant tout centrée sur la recherche d'impact. Nous agissons pour la planète : la réduction globale des émissions des périmètres 1, 2 & 3, à -20,7% pour l'exercice par rapport à 2017, est alignée sur la trajectoire du scenario de 1,5°. Et nous agissons pour celles et ceux qui la peuplent, à commencer par nos propres équipes. Ainsi, nous avons annoncé et commencé à déployer cette année notre programme Vita by Sodexo, un socle commun d'avantages sociaux qui instaure un standard minimum, dans tous les pays où Sodexo opère, sur 3 avantages fondamentaux : une couverture décès, une ligne d'assistance, et un congé parental et congé de proche aidant.

Nous progressons aussi dans la mise en œuvre de nos deux autres piliers stratégiques. Nous avons accéléré la transformation de nos services de restauration : nous déployons activement nos principales marques commerciales - en particulier Modern Recipe, The Good Eating Company et Kitchen Works - conçues pour répondre au plus près aux besoins spécifiques des consommateurs. Et nous poursuivons le déploiement de nos modèles de restauration avancés. Par exemple, nous avons acquis cette année A. H. Management, afin d'enrichir notre offre de restauration InReach sur le marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution intelligente en Amérique du Nord. Nous développons aussi de nouveaux modèles de production décentralisée, notamment en France, au Chili, aux États-Unis et en Inde. Et nous continuons à développer nos services de Facilities Management, en ciblant ceux qui contribuent à améliorer l'efficacité opérationnelle de nos clients, et à valoriser l'expérience des consommateurs.

En 2023, avec le soutien du Conseil d'Administration, nous avons continué à faire des choix, et à gérer notre portefeuille d'activités de manière très proactive. En avril, nous avons annoncé un projet de spin-off et de cotation de nos Services Avantages & Récompenses - renommés Pluxee en juin 2023. Accélérer la croissance rentable de cette activité fait partie des trois piliers de notre plan stratégique 2025, annoncé en novembre de l'année dernière. Il s'agit d'un tournant majeur dans l'histoire de notre Groupe : l'objectif de cette opération est de créer deux pure players de premier plan dans des marchés en forte croissance. Le spin-off de Pluxee devrait être effectif début 2024, et permettra aux deux entreprises de bénéficier d'un positionnement clair sur leurs marchés respectifs, d'une stratégie plus ciblée, et de ressources dédiées qui donneront à chacune les moyens d'atteindre son plein potentiel. Nous avons également annoncé la cession de notre activité d'Aide à Domicile en septembre.

La simplification de notre organisation et le transfert de la gestion du P&L au niveau local sur l'exercice 2023 nous ont permis de gagner en agilité et en rapidité d'exécution. Les progrès sur nos priorités stratégiques, et la concentration totale de nos équipes sur les fondamentaux que sont la fidélisation des clients, le développement commercial, l'excellence opérationnelle et la satisfaction des consommateurs, nous ont permis d'obtenir des résultats solides.

Forts de cette performance, nous abordons 2024, année charnière, avec confiance. Elle sera fondamentale pour l'atteinte des objectifs de notre plan stratégique 2025, et je sais pouvoir compter sur la mobilisation totale de notre équipe de direction, que je tiens à remercier très sincèrement pour son engagement. Nous abordons aussi cette année avec beaucoup d'enthousiasme : ce sera une année de travail sur notre prochaine ambition, celle d'un Sodexo pure player, aujourd'hui resserré sur ses priorités stratégiques, clairement positionné sur un marché à très fort potentiel, et déterminé à être un acteur de tout premier plan en matière d'alimentation durable et d'expériences de qualité.

Le nouvel exercice sera donc aussi l'occasion de nous projeter au-delà des bornes de notre plan stratégique actuel, et de prendre appui sur notre socle solide - nos valeurs, notre mission, notre identité d'entreprise familiale - pour préparer l'avenir, engager nos équipes sur notre vision à 10 ans et initier un travail collectif de construction de notre prochaine ambition. Notre objectif sera d'affirmer ce qui nous différencie, en cohérence avec nos racines et notre mission d'entreprise. Nous savons d'ores et déjà que la dimension humaine qui nous caractérise, notre rôle social, et bien sûr notre expertise en matière d'alimentation saine et respectueuse de la planète, tiendront dans ces réflexions une place fondamentale. Notre ambition future devra articuler la façon dont la transformation que nous avons entreprise pour proposer une alimentation toujours plus durable, et des services de restauration innovants et personnalisés, va nous permettre de contribuer encore davantage à répondre aux enjeux qui agitent le monde.

Crise environnementale, défis démographiques et de santé, clivages sociaux, isolement… Nous avons les moyens et la responsabilité d'agir sur ces enjeux. Nous saurons aussi tirer le meilleur parti du progrès technologique, de l'engagement des jeunes générations, de la quête de lien social, de l'aspiration à « plus d'humain » pour nourrir notre ambition.

Je suis déterminée à faire de Sodexo un leader qui se différencie par son impact et sa responsabilité, dans notre secteur et au-delà. Nous voulons être reconnus par nos clients, nos partenaires et la société dans son ensemble comme un pionnier. Car c'est ce que nous sommes depuis la création de Sodexo en 1966, et nous voulons aller plus loin.

Nos équipes seront bien entendu pleinement partie prenante de ces travaux. Je le dis souvent : elles sont notre plus grand atout. Sans elles, sans eux, sans leur action au quotidien, rien n'est possible. Et j'ai été très heureuse et fière de voir leur engagement atteindre son plus haut niveau cette année : 82,5 %, en hausse de +4,2 points par rapport à la dernière enquête menée en 2021. Je leur suis particulièrement reconnaissante de leur confiance, et de leur attachement à Sodexo.