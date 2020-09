SODEXO : dépréciation d'actifs et charges de restructuration

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo pourrait enregistrer des dépréciations d'actifs d'environ 250 millions d'euros au second semestre de l'exercice 2019-2020. De plus, les mesures de restructuration mises en place pour faire face à l'effondrement de la demande lié à la pandémie devraient représenter environ 160 millions de dépenses au cours du même semestre. Le groupe s'attend par ailleurs à un ajustement négatif de sa charge d'impôt d'environ 100 millions portant principalement sur la non-reconnaissance et la dépréciation d'actifs fiscaux.Sodexo a en outre assuré que la performance du quatrième trimestre de l'exercice était en ligne avec les hypothèses pour le second semestre publiées le 7 juillet en ce qui concerne le chiffre d'affaires, l'impact sur le résultat d'exploitation et les liquidités générées par les opérations.